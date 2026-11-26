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Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 26 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Thu, 26 Nov 2026 08:30 AM IST
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खास बातें
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लाइव अपडेट
07:53 AM, 26-Nov-2026
बिहार: राजगीर महोत्सव का आज से आगाज, तीन दिनों तक सजेगी सुरों और लोकसंस्कृति की महफिलराजगीर महोत्सव का 26 नवंबर से तीन दिवसीय आगाज होगा। उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी उद्घाटन करेंगे। मो. इरफान, हर्षदीप कौर और रिया भट्टाचार्या जैसे कलाकार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। और पढ़ें
07:50 AM, 26-Nov-2026