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सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के अंतर्गत पूर्व सांसद आनंद मोहन की जेल से समयपूर्व रिहाई को पूरी तरह निरस्त कर दिया गया। अदालत ने पूर्व सांसद को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि वे एक महीने की निर्धारित समय-सीमा के भीतर संबंधित अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करें। अप्रैल, 2023 में बिहार सरकार ने अपनी पुरानी सजा माफी नीति में महत्वपूर्ण बदलाव किया था, जिसके आधार पर आनंद मोहन को जेल से बाहर आने की अनुमति मिल गई थी। हालांकि, सर्वोच्च अदालत ने इस नीतिगत संशोधन को विधि के समक्ष अनुचित तथा असंवैधानिक मानते हुए खारिज कर दिया। इस अदालती निर्णय ने पूरे देश का ध्यान एक बार फिर तीन दशक पुराने संवेदनशील और सनसनीखेज हत्याकांड की ओर खींच लिया है।यह दर्दनाक घटना पांच दिसंबर 1994 को मुजफ्फरपुर जिले के खबड़ा इलाके में घटित हुई थी, जिसने उस समय पूरे देश के प्रशासनिक ढांचे को हिलाकर रख दिया था। उस दिन गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णैया राज्य की राजधानी पटना में आयोजित महत्वपूर्ण प्रशासनिक बैठक में हिस्सा लेने के बाद अपने शासकीय वाहन एंबेसडर से वापस गोपालगंज लौट रहे थे। उसी दौरान मुजफ्फरपुर के मार्ग पर कुख्यात गैंगस्टर छोटन शुक्ला की शवयात्रा निकाली जा रही थी, जिसमें हजारों की संख्या में आक्रोशित लोगों की भीड़ उमड़ी हुई थी। अचानक जिलाधिकारी का वाहन उस उग्र भीड़ के बीचों-बीच जाकर फंस गया, जिसके बाद वहां बेहद तनावपूर्ण माहौल उत्पन्न हो गया।उस भयंकर दुर्घटना के समय जिलाधिकारी की शासकीय एंबेसडर गाड़ी चला रहे चालक दीपक कुमार ने घटना का भयावह विवरण प्रस्तुत किया था। चालक के अनुसार, सड़क पर जमा बेकाबू और उग्र भीड़ ने अचानक उनकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। स्थिति पल भर में नियंत्रण से बाहर हो गई और आक्रोशित लोगों ने प्रशासनिक अधिकारी पर सीधा हमला बोल दिया। हिंसक भीड़ ने जिलाधिकारी जी. कृष्णैया को जबरन कार से बाहर खींच निकाला और उनकी बेहद बेरहमी से पिटाई आरंभ कर दी। इस अमानवीय हमले में गंभीर चोटें आने के कारण जिलाधिकारी की मौके पर ही दुखद मृत्यु हो गई। इस बर्बर वारदात ने पूरे राज्य सहित समूचे राष्ट्र में दहशत और रोष की लहर उत्पन्न कर दी थी।इस अत्यंत संवेदनशील हत्याकांड में पूर्व सांसद आनंद मोहन को मुख्य आरोपी के रूप में दोषी ठहराया गया था। कानूनी प्रक्रिया के तहत प्रथम दृष्टया सुनवाई करते हुए निचली अदालत ने आनंद मोहन को फांसी की कठोर सजा सुनाई थी। इसके बाद इस निर्णय को चुनौती दिए जाने पर पटना उच्च न्यायालय ने मामले की समीक्षा की और फांसी की सजा को बदलकर उम्रकैद में परिवर्तित कर दिया। वर्ष 2012 में सर्वोच्च न्यायालय ने भी पटना उच्च न्यायालय के फैसले को पूरी तरह बरकरार रखते हुए पूर्व सांसद की उम्रकैद की सजा पर अपनी मुहर लगाई थी।