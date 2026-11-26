बिहार के किशनगंज-ठाकुरगंज मुख्य सड़क पर हाजीचौक तैयबपुर के पास बालू लदे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार 22 वर्षीय युवक को कुचल दिया। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। गुरुवार शाम हुई इस घटना के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया। गुस्साए ग्रामीणों ने टायर जलाकर मुख्य सड़क जाम कर दी और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मृतक की पहचान पोठिया थाना क्षेत्र की बुढ़नई पंचायत के झारबाड़ी टप्पू गांव निवासी नूर अली के रूप में हुई है। वह सेवानिवृत्त चौकीदार मोहम्मद ऐनुल का बेटा था।

जानकारी के अनुसार, गुरुवार शाम नूर अली बाइक से अपने घर से ठाकुरगंज जा रहा था। इसी दौरान हाजीचौक तैयबपुर के पास देवीचौक की ओर से तेज रफ्तार में आ रहे बालू लदे ट्रैक्टर ने उसकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वह सड़क पर गिर पड़ा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

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अवैध बालू खनन के खिलाफ ग्रामीणों में आक्रोश

हादसे की खबर फैलते ही घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। लोगों का आरोप था कि क्षेत्र में दिन-रात अवैध बालू खनन किया जा रहा है। बालू लदे ट्रैक्टर तेज रफ्तार में सड़कों पर दौड़ते हैं, जिससे आए दिन हादसों का खतरा बना रहता है।

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आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर टायर जलाकर आवागमन पूरी तरह ठप कर दिया। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। प्रदर्शनकारियों ने अवैध बालू खनन पर तत्काल रोक लगाने और तेज रफ्तार ट्रैक्टरों पर कार्रवाई करने की मांग की।

पुलिस ने ट्रैक्टर किया जब्त

हंगामे की सूचना पर एसडीपीओ-टू मनोज कुमार, पोठिया थानाध्यक्ष कैप्टन संजय पांडेय और चिचुआबाड़ी ओपी पुलिस दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने मृतक के परिजनों और ग्रामीणों को समझाकर शांत कराने का प्रयास किया। चिचुआबाड़ी ओपी पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ग्रामीणों को शांत कराने और सड़क से जाम हटवाने में सफल रही।