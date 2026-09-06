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बिहार: किशनगंज को मिलेगा 600 से अधिक दर्शकों की क्षमता वाला भव्य ऑडिटोरियम, 19 करोड़ तक होगा खर्च

Sun, 06 Sep 2026 11:42 AM IST
आशुतोष प्रताप सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, किशनगंज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, किशनगंज Published by: आशुतोष प्रताप सिंह Updated Sun, 06 Sep 2026 11:42 AM IST
सार

किशनगंज के खगड़ा मेला ग्राउंड में करीब 18 से 19 करोड़ रुपये की लागत से 600 से अधिक लोगों की क्षमता वाला सेंट्रल वातानुकूलित ऑडिटोरियम बनाने की तैयारी है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल के अनुसार, निर्माण की प्रक्रिया कला एवं संस्कृति विभाग की ओर से चल रही है।

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राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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सीमांचल के किशनगंज जिले को जल्द ही बड़े सांस्कृतिक, सामाजिक और सार्वजनिक आयोजनों के लिए एक आधुनिक और अत्याधुनिक सुविधा मिलने जा रही है। खगड़ा मेला ग्राउंड में करीब 18 से 19 करोड़ रुपये की लागत से 600 से अधिक लोगों की क्षमता वाला सेंट्रल वातानुकूलित ऑडिटोरियम बनाने की तैयारी है। इसके निर्माण से जिले में बड़े स्तर के कार्यक्रमों, सेमिनारों, सम्मेलनों और सांस्कृतिक आयोजनों के लिए एक आधुनिक मंच उपलब्ध हो सकेगा।

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कला एवं संस्कृति विभाग कर रहा निर्माण की प्रक्रिया

ऑडिटोरियम निर्माण की जानकारी राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने दी है। उन्होंने बताया कि इसके निर्माण की प्रक्रिया कला एवं संस्कृति विभाग की ओर से चल रही है। प्रस्तावित ऑडिटोरियम को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इसमें एक साथ 600 से अधिक लोग बैठ सकेंगे, जिससे जिले में बड़े स्तर के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए बेहतर व्यवस्था उपलब्ध होगी।

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सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लेकर सेमिनार और सम्मेलन तक होंगे आयोजित

मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल के अनुसार, ऑडिटोरियम के निर्माण से किशनगंज में बड़े स्तर के सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामाजिक आयोजन, सेमिनार, सम्मेलन और सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए बेहतर और आधुनिक मंच उपलब्ध होगा। नई सुविधा मिलने के बाद आयोजकों को बड़े कार्यक्रमों के लिए बेहतर स्थान मिल सकेगा और लोगों को भी आधुनिक सुविधाओं वाले सभागार का लाभ मिलेगा।

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खगड़ा मेला ग्राउंड में बनेगा सेंट्रल एसी ऑडिटोरियम

प्रस्तावित ऑडिटोरियम का निर्माण खगड़ा मेला ग्राउंड में किया जाएगा। इसे सेंट्रल वातानुकूलित यानी सेंट्रल एसी सुविधा से लैस किया जाएगा।
जिले के लिए यह परियोजना महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना साबित हो सकती है। फिलहाल किशनगंज में बड़े स्तर के आयोजनों के लिए सीमित सुविधाएं उपलब्ध हैं। ऐसे में बड़े और आधुनिक ऑडिटोरियम के निर्माण से इस कमी को दूर करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

18 से 19 करोड़ रुपये तक आएगी लागत

प्रस्तावित परियोजना पर करीब 18 से 19 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। निर्माण प्रक्रिया पूरी होने के बाद किशनगंज में ऐसा सभागार उपलब्ध होगा, जहां बड़ी संख्या में दर्शकों की मौजूदगी वाले कार्यक्रमों को व्यवस्थित तरीके से आयोजित किया जा सकेगा। 600 से अधिक लोगों के बैठने की क्षमता वाला यह ऑडिटोरियम जिले में बड़े सार्वजनिक और सांस्कृतिक आयोजनों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है।

जिले में सांस्कृतिक गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा

ऑडिटोरियम के निर्माण से किशनगंज में सांस्कृतिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। आधुनिक सुविधाओं से लैस सभागार उपलब्ध होने के बाद जिले में बड़े कार्यक्रमों के आयोजन की संभावनाएं बढ़ेंगी। इसके अलावा सामाजिक कार्यक्रमों, सम्मेलनों और अन्य सार्वजनिक आयोजनों के लिए भी एक व्यवस्थित और आधुनिक स्थान उपलब्ध होगा। परियोजना पूरी होने के बाद किशनगंज को बड़े आयोजनों के लिए एक नई और महत्वपूर्ण सुविधा मिलने की उम्मीद है।

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