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किशनगंज को मिलेगी बड़ी सौगात: 19 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा 600 सीटों वाला अत्याधुनिक ऑडिटोरियम

Sat, 05 Sep 2026 10:42 PM IST
पूर्णिया ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला किशनगंज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला किशनगंज Published by: पूर्णिया ब्यूरो Updated Sat, 05 Sep 2026 10:42 PM IST
सार

किशनगंज के खगड़ा मेला ग्राउंड में करीब 18 से 19 करोड़ रुपये की लागत से 600 से अधिक लोगों की क्षमता वाला अत्याधुनिक सेंट्रल एसी ऑडिटोरियम बनाया जाएगा।

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खगड़ा मेला ग्राउंड में बनेगा 600 सीटों वाला सेंट्रल एसी ऑडिटोरियम, खर्च होंगे 19 करोड़ - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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किशनगंज को जल्द ही बड़े सांस्कृतिक, सामाजिक और सार्वजनिक आयोजनों के लिए एक अत्याधुनिक सुविधा मिलने जा रही है। खगड़ा मेला ग्राउंड में करीब 18 से 19 करोड़ रुपये की लागत से 600 से अधिक लोगों की क्षमता वाला सेंट्रल वातानुकूलित ऑडिटोरियम बनाने की तैयारी है।

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इसकी जानकारी राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने दी। उन्होंने बताया कि ऑडिटोरियम के निर्माण की प्रक्रिया कला एवं संस्कृति विभाग की ओर से चल रही है। प्रस्तावित ऑडिटोरियम को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा और इसमें एक साथ 600 से अधिक लोग बैठ सकेंगे।

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मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल के अनुसार, ऑडिटोरियम के निर्माण से किशनगंज में बड़े स्तर के सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामाजिक आयोजन, सेमिनार, सम्मेलन और सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए बेहतर और आधुनिक मंच उपलब्ध होगा।

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खगड़ा मेला ग्राउंड में बनने वाला यह ऑडिटोरियम जिले के लिए महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना साबित हो सकता है। अभी बड़े आयोजनों के लिए किशनगंज में सीमित सुविधाएं उपलब्ध हैं। ऐसे में सेंट्रल एसी से लैस बड़े ऑडिटोरियम के निर्माण से आयोजकों के साथ-साथ आम लोगों को भी सुविधा मिलेगी।



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करीब 18 से 19 करोड़ रुपये के प्रस्तावित प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद किशनगंज को ऐसा सभागार मिल सकेगा, जहां बड़े स्तर के कार्यक्रम व्यवस्थित तरीके से आयोजित किए जा सकेंगे। इससे जिले में सांस्कृतिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

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