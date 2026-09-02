बिहार: बॉर्डर पर दबोचा गया हवाला कैरियर, अस्पताल के पास से ली रकम; दुकान पहुंचाने से पहले एसएसबी के हत्थे चढ़ा

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सूचना मिली थी कि नेपाल की ओर से एक व्यक्ति भारी मात्रा में भारतीय मुद्रा लेकर भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। इस आधार पर सीमा पर ड्यूटी कर रहे जवानों ने संदिग्ध व्यक्ति को रोका। उसकी गहन तलाशी लेने पर उसके पास मौजूद काले रंग की पॉलिथीन से पांच लाख रुपये की भारतीय मुद्रा मिली। जवानों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया। उसकी तलाशी के दौरान एक नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्र भी बरामद हुआ।पकड़े गए नेपाली नागरिक की पहचान नेपाल के मोरंग जिले के विराटनगर निवासी 29 वर्षीय जुबेर आलम के रूप में हुई है। शुरुआती पूछताछ के दौरान जुबेर आलम ने स्वीकार किया कि वह सीमा पार रकम पहुंचाने वाले कैरियर के रूप में काम कर रहा था। उसने बताया कि यह राशि उसने नेपाल के विराटनगर में स्थित विराटनगर नर्सिंग अस्पताल के पास से ली थी। इस भारतीय राशि को भारत में लाकर जोगबनी स्थित 'कोलकाता क्लॉथ स्टोर' तक पहुंचाना था।ये भी पढ़ें-सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने बरामद पांच लाख रुपये की भारतीय मुद्रा तथा गिरफ्तार आरोपी को आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद फारबिसगंज स्थित सीमा शुल्क कार्यालय को सौंप दिया है।