बिहार: जनकपुरधाम-अयोध्या कैंट नई एक्सप्रेस ट्रेन को मंजूरी, सीएम ने जताया आभार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: प्रतीक कुमार पाण्डेय Updated Wed, 18 Nov 2026 06:37 PM IST
सार
भारतीय रेलवे ने नेपाल के जनकपुरधाम और उत्तर प्रदेश के अयोध्या कैंट के बीच नई साप्ताहिक ट्रेन सेवा को मंजूरी दी है। ट्रेन संख्या 15595/15596 करीब 604 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। जनकपुरधाम से यह हर शनिवार और अयोध्या कैंट से सोमवार को रवाना होगी। इससे दोनों धार्मिक स्थलों के बीच यात्रियों और श्रद्धालुओं को सीधी रेल सुविधा मिलेगी।
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विस्तार
18 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जनकपुरधाम (नेपाल) से अयोध्या कैंट के बीच नई एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 15595/15596 के परिचालन को स्वीकृति मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया। रेल मंत्रालय ने इस नई ट्रेन के परिचालन को मंजूरी दी है। यह पहल भारत और नेपाल के बीच धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संबंधों को और मजबूत करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनकपुरधाम और अयोध्या का भारत एवं नेपाल के करोड़ों लोगों की धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक विरासत से गहरा संबंध है। जनकपुरधाम माता जानकी की जन्मस्थली है। अयोध्या भगवान श्रीराम की जन्मस्थली के रूप में विश्वभर में श्रद्धा का केंद्र है। इन दोनों महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों के बीच रेल संपर्क स्थापित होने से श्रद्धालुओं एवं आम यात्रियों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि यह निर्णय भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं सामाजिक संबंधों को और मजबूती प्रदान करेगा। इससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। दोनों देशों के नागरिकों के बीच संपर्क और संवाद के नए अवसर भी सृजित होंगे।
धार्मिक आस्था का केंद्र
जनकपुरधाम और अयोध्या दोनों ही भगवान श्रीराम एवं माता जानकी की आस्था से जुड़े महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल हैं। इन दोनों के बीच रेल संपर्क स्थापित होने से श्रद्धालुओं और आम यात्रियों को विशेष सुविधा मिलेगी। जनकपुरधाम माता जानकी की जन्मस्थली है। अयोध्या भगवान श्रीराम की जन्मस्थली के रूप में विश्वभर में श्रद्धा का केंद्र है।
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रेल कनेक्टिविटी का विस्तार
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में रेल अवसंरचना का तेजी से विस्तार हो रहा है। केंद्र सरकार बिहार की रेल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए लगातार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। आम लोगों को आधुनिक एवं सुविधाजनक रेल सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। यह निर्णय दोनों देशों के संबंधों को और प्रगाढ़ बनाएगा।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि जनकपुरधाम और अयोध्या का भारत एवं नेपाल के करोड़ों लोगों की धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक विरासत से गहरा संबंध है। जनकपुरधाम माता जानकी की जन्मस्थली है। अयोध्या भगवान श्रीराम की जन्मस्थली के रूप में विश्वभर में श्रद्धा का केंद्र है। इन दोनों महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों के बीच रेल संपर्क स्थापित होने से श्रद्धालुओं एवं आम यात्रियों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि यह निर्णय भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं सामाजिक संबंधों को और मजबूती प्रदान करेगा। इससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। दोनों देशों के नागरिकों के बीच संपर्क और संवाद के नए अवसर भी सृजित होंगे।
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धार्मिक आस्था का केंद्र
जनकपुरधाम और अयोध्या दोनों ही भगवान श्रीराम एवं माता जानकी की आस्था से जुड़े महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल हैं। इन दोनों के बीच रेल संपर्क स्थापित होने से श्रद्धालुओं और आम यात्रियों को विशेष सुविधा मिलेगी। जनकपुरधाम माता जानकी की जन्मस्थली है। अयोध्या भगवान श्रीराम की जन्मस्थली के रूप में विश्वभर में श्रद्धा का केंद्र है।
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रेल कनेक्टिविटी का विस्तार
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में रेल अवसंरचना का तेजी से विस्तार हो रहा है। केंद्र सरकार बिहार की रेल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए लगातार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। आम लोगों को आधुनिक एवं सुविधाजनक रेल सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। यह निर्णय दोनों देशों के संबंधों को और प्रगाढ़ बनाएगा।