विज्ञापन

18 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जनकपुरधाम (नेपाल) से अयोध्या कैंट के बीच नई एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 15595/15596 के परिचालन को स्वीकृति मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया। रेल मंत्रालय ने इस नई ट्रेन के परिचालन को मंजूरी दी है। यह पहल भारत और नेपाल के बीच धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संबंधों को और मजबूत करेगी।