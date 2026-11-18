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राज्य में 25 जनवरी से 28 फरवरी 2027 तक घर-घर जाकर जनगणना की जाएगी। इस बार नागरिकों को जनगणना प्रक्रिया में भागीदारी का एक अतिरिक्त अवसर मिलेगा। प्रगणकों के घर पहुंचने से पहले वे स्वयं अपनी जनगणना संबंधी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। यह स्व-जनगणना का अवसर 10 जनवरी से 24 जनवरी तक उपलब्ध रहेगा। डॉ. जायसवाल ने बताया कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली की अधिसूचना के आलोक में बिहार में जनगणना का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। इस कार्य की जिम्मेदारी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जनगणना कोषांग को सौंपी गई है। विज्ञापन



स्व-जनगणना की भी मिलेगी सुविधा

नागरिकों को 10 जनवरी से 24 जनवरी तक स्व-जनगणना का अवसर मिलेगा। इसके माध्यम से लोग स्वयं अपनी जनगणना संबंधी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। यह विकल्प प्रगणकों के घर पहुंचने से पहले उपलब्ध होगा। यह जनगणना प्रक्रिया में भागीदारी का एक अतिरिक्त तरीका है। विज्ञापन विज्ञापन



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क्या हैं प्रशासनिक तैयारियां?

बिहार में जनगणना-2027 को लेकर प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो गई हैं। जनगणना के तहत निर्धारित अवधि में प्रगणक घर-घर जाकर जनसंख्या से संबंधित आवश्यक जानकारियां एकत्र करेंगे। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का जनगणना कोषांग इस कार्य का संचालन करेगा। राज्य में 25 जनवरी से 28 फरवरी 2027 तक घर-घर जाकर जनगणना की जाएगी। इस बार नागरिकों को जनगणना प्रक्रिया में भागीदारी का एक अतिरिक्त अवसर मिलेगा। प्रगणकों के घर पहुंचने से पहले वे स्वयं अपनी जनगणना संबंधी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। यह स्व-जनगणना का अवसर 10 जनवरी से 24 जनवरी तक उपलब्ध रहेगा। डॉ. जायसवाल ने बताया कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली की अधिसूचना के आलोक में बिहार में जनगणना का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। इस कार्य की जिम्मेदारी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जनगणना कोषांग को सौंपी गई है।नागरिकों को 10 जनवरी से 24 जनवरी तक स्व-जनगणना का अवसर मिलेगा। इसके माध्यम से लोग स्वयं अपनी जनगणना संबंधी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। यह विकल्प प्रगणकों के घर पहुंचने से पहले उपलब्ध होगा। यह जनगणना प्रक्रिया में भागीदारी का एक अतिरिक्त तरीका है।यह भी पढ़ें: बिहार: अशोक चौधरी के खिलाफ राजद ने खोला मोर्चा, मनोज झा बोले- मंत्री पद से फौरन हटाना चाहिए; जानिए पूरा मामला बिहार में जनगणना-2027 को लेकर प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो गई हैं। जनगणना के तहत निर्धारित अवधि में प्रगणक घर-घर जाकर जनसंख्या से संबंधित आवश्यक जानकारियां एकत्र करेंगे। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का जनगणना कोषांग इस कार्य का संचालन करेगा।

बिहार में जनगणना-2027 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। राज्य में 25 जनवरी से 28 फरवरी 2027 तक घर-घर जाकर जनगणना की जाएगी। इस बार लोगों को प्रगणकों के घर पहुंचने से पहले खुद अपनी जानकारी दर्ज करने का विकल्प भी मिलेगा। इसके लिए 10 जनवरी से 24 जनवरी तक स्व-जनगणना की सुविधा उपलब्ध होगी। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने इसकी जानकारी दी।