फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   child dies after swallowing pearl necklace on krishna janmashtami rohtas bihar news

पटना: कृष्ण बनकर सजा था पांच साल का आर्यन, माला का मोती गले में फंसा और चली गई जान

Fri, 04 Sep 2026 10:11 PM IST
पटना ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रोहतास
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रोहतास Published by: पटना ब्यूरो Updated Fri, 04 Sep 2026 10:11 PM IST
सार

रोहतास के कोचस प्रखंड में जन्माष्टमी पर कृष्ण का बाल स्वरूप धारण करना पांच वर्षीय आर्यन कुमार को भारी पड़ गया। गले में पहनी मोतियों की माला का एक मोती फंसने से उसकी सांस रुक गई और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई।

विज्ञापन
child dies after swallowing pearl necklace on krishna janmashtami rohtas bihar news
कोचस थाना

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

रोहतास जिले में शुक्रवार को कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान कृष्ण का बाल स्वरूप धारण करना एक पांच वर्षीय मासूम को भारी पड़ गया। गले में पहनी मोतियों की माला का एक मोती सांस की नली में फंसने से बच्चे की मौत हो गई। घटना कोचस प्रखंड क्षेत्र के भागीरथा गांव की बताई जा रही है। मृत बच्चे की पहचान भागीरथा गांव निवासी विमलेश यादव के पांच वर्षीय पुत्र आर्यन कुमार के रूप में हुई है।

विज्ञापन

कृष्ण के बाल स्वरूप में था मासूम
जानकारी के अनुसार, जन्माष्टमी के अवसर पर आर्यन के माता-पिता ने उसे उत्साह के साथ भगवान कृष्ण की पोशाक पहनाई थी। हाथ में बांसुरी, माथे पर मोरपंख और गले में मोतियों की माला पहने आर्यन कृष्ण के बाल स्वरूप में बेहद मासूम लग रहा था। बताया जाता है कि आर्यन ने गले में पहनी मोतियों की माला को दांत से खींचकर एक मोती मुंह में रख लिया था। खेलते समय मोती उसके गले में चला गया और अंदर फंस गया। इससे उसकी सांस लेने में परेशानी होने लगी और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा।

विज्ञापन

अस्पताल ले जाते समय हुई मौत
बच्चे को जमीन पर गिरा देखकर परिजन आनन-फानन में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। वहां चिकित्सक डॉ. अजीत कुमार ने जांच के बाद बच्चे को मृत घोषित कर दिया।

विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें- बिहार: चकाई ट्रक लूटकांड का बड़ा खुलासा: चालक समेत सात गिरफ्तार, 22 टन चावल बरामद; जानें कैसे हुई पड़ताल?

जन्माष्टमी की खुशियां मातम में बदलीं
पांच वर्षीय आर्यन की मौत के बाद भागीरथा गांव में जन्माष्टमी की खुशियां मातम में बदल गईं। घटना के बाद परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार, मृत बच्चे के पिता विमलेश यादव साधारण परिवार से आते हैं और मशरूम की खेती कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। बेटे की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed