आईपीएस अफसरों का तबादला: AK47 फायरिंग मामले में हटे पूरण झा को अहम जिम्मा; जन्माष्टमी पर कई तबादले
Bihar IPS Transfer Posting: जन्माष्टमी की छुट्टी के दिन बिहार सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के कई अधिकारियों का तबादला आदेश जारी किया। पिछले दिनों आंदोलनकारियों पर पुलिसकर्मी की ओर से एके-47 से फायरिंग मामले में हटाए गए पूरण झा को भी अहम जिम्मेदारी दी गई है।
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10 पुलिस अधिकारियों का हुआ तबादला
गृह विभाग की ओर से चार सितंबर को जारी आदेश में कुल 10 पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण और पदस्थापन का उल्लेख है। भापुसे-2023 की सुश्री कोमल मीणा को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-II, विधि-व्यवस्था, पटना से हटाकर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण, पटना बनाया गया है।
किस अधिकारी को कहां की जिम्मेदारी?
वहीं सुषमा सागर को सहायक पुलिस अधीक्षक, पटना से अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-II, विधि-व्यवस्था, पटना की जिम्मेदारी दी गई है। अनिकेत कुमार द्विवेदी को सहायक पुलिस अधीक्षक, समस्तीपुर से अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-I, जहानाबाद भेजा गया है।
इधर, दीप्ति मोनाली को सहायक पुलिस अधीक्षक, गया से अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जमुई, हेमंत सिंह को सहायक पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चंपारण से अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-I, नगर, भागलपुर, जबकि कार्तिकेयन एके को सहायक पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी चंपारण से अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-II, नगर, मुजफ्फरपुर बनाया गया है। इसके अलावा केतन अशोक इंगोले को दरभंगा से रजौली (नवादा), प्रसन्न कुमार एमके को मुजफ्फरपुर से नरकटियागंज (पश्चिमी चंपारण) और सईम रजा को भागलपुर से नवगछिया का अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बनाया गया है। गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि जिन अधिकारियों का अन्यत्र पदस्थापन नहीं हुआ है, वे अगले आदेश तक बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना में पदस्थापन की प्रतीक्षा में योगदान करेंगे।