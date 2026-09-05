गुरु नहीं गुरू है: दो नाबालिग छात्राओं को दिलरूबा कह रहा, बताया- एक नहीं, हजार बार..., हर जिले में शिकार मौजूद

शिक्षक दिवस पर पूरा देश 'गुरु' की आराधना कर रहा है। लेकिन, इन सबसे अलग बिहार में एक 'गुरू' की खोज चल रही है। उस गुरूघंटाल के कारनामे किसी फर्जीवाड़े के लिए कुख्यात नटवरलाल की कहानी में अश्लीलता का तड़का है। वह उम्रदराज है, लेकिन उसका गिरफ्तार हो चुका साथी युवक है। यह युवा शिक्षक कितना बड़ा 'गुरूघंटाल' है, इसे समझने के लिए पहले उसका संवाद पढ़िए। यह संवाद बिहार लोक सेवा आयोग की शिक्षक भर्ती परीक्षा-2 से चयनित अरविंद कुमार के फरार होने से ठीक पहले का है। संवाद जिस शख्स से हो रहा है, पुलिस ने उसे सामने नहीं लाया है। संवाद का जितना अंश वायरल है, उससे यह साफ हो रहा है कि सरकारी विद्यालय के शिक्षक के अश्लील कारनामों का सबूत हाथ लगने के बाद किसी ने उसके मुंह से सब कुछ उगलवाने के लिए इस कॉल को रिकॉर्ड किया है। वायरल ऑडियो की 'अमर उजाला' पुष्टि नहीं करता है, लेकिन पुलिस के लिए यह सबूत के तौर पर दर्ज है।

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कॉलर- ए सर, केने केने के त ... बानी कौने-कौने जिला के ... बानी?हम हर जगह के... होईं। तहरा यहां के वीडियो भेज दीं?कॉलर- हां, भेज दीं त।(हंसते हुए) नइखे भेज सकत नु। तहरा के यहां के वीडियो बा हमरे भिरकॉलर- भेजीं नु।नइखेकॉलर- काहे?तहरा के यहां के वीडियो बा हमरे भिर।कॉलर- हमरा के यहां केकर वीडियो बाटे?अरे बाप रे बाप, बहुत सारा वीडियो बा। तहरा के यहां के ही वीडियो बाटे हमरे भिरी।कॉलर- केकरा संगे के?हमरा साथे।कॉलर- हमरा गांव-घर में केकरा के?तहरे के यहां के वीडियो बा हमरा भिरीकॉलर- (वीडियो मांगते हुए)ए यार, का बताईं हम, बताइ लायक नइखे नु, बता देब त परदा उठ जाइ नुकॉलर- बताईं, कोय दिकत नईखे(दो नाबालिग का नाम बताता है, हम जाहिर नहीं कर सकते। मजाकिया लहजे में)- वीडियो बा। भेज दीं? पहले उनसे पूछो कि उ लोग मिले हैं कि नहीं मिले हैं हमसे।कॉलर- उनसे हम कैसे पूछेंगे?... फट गईल, ... फट गईल, हमसे बात कराना।कॉलर- ठीक है बात करा देंगे।(अरविंद फिर दो लड़कियों के घर की पहचान भी बताता है, जो हम नहीं जाहिर कर सकते)(दुष्कर्म की गितनी बताता है) एक नहीं, हजार बार...कॉलर- डालीं न वीडियो।नहीं डाल सकता न! तुमलोग सही आदमी नहीं हो।कॉलर- सही आदमी हैं, सर डालिए।नहीं, गलत आदमी हो तुमलोग।कॉलर- पिछली बार डाले थे तो हमलोग कुछ किए थे?करने का मौका कहां दिया हमने?कॉलर- डाल दीजिए सर।अरविंद- इन लोगों का वीडियो मैं नहीं दे सकता। जितना खुफिया एजेंसी लगाना चाहते हो, लगा लो। ये मेरी दोनों मेरी दिलरूबा हैं। दोनों को हजार बार...कॉलर- वीडियो भेजीं। कल अब स्कूल न आइब सर?एकदम आइब।कॉलर के साथ रहे युवकों की आवाज- आईं, तब... कई धमकियां, अश्लील बातों के साथ कॉल कट।बक्सर में डुमरांव के मध्य विद्यालय नथुनी अहीर के डेरा के दो शिक्षकों अरविंद कुमार और वीरेंद्र कुमार पर कई छात्राओं से दुष्कर्म का आरोप है। इन दोनों के कुकर्मों को छिपाने वाला हेडमास्टर मो. इमाम अली अंसारी सबसे पहले गिरफ्तार हुआ था। जिस छात्रा का मामला सामने आया है, उसके परिजन भी लोकलाज में पुलिस तक जाने से बच रहे थे। जब अरविंद कुमार के साथ उसके वीडियो को कथित तौर पर वीरेंद्र कुमार ने ब्लैकमेल के बाद वायरल कर दिया, तब जाकर परिजन सामने आए। उन्होंने नाबालिग बेटी के साथ हुए पूरे वाकये की संकेतात्मक कहानी भी प्राथमिकी में बताई। प्राथमिकी से साफ संकेत है कि अरविंद और वीरेंद्र के चंगुल में कई लड़कियों के अस्मत लुट चुकी थी। लेकिन, यह ऑडियो उससे भी आगे की बात कह रहा है। मतलब, वह खुद ही कम-से-कम दो लड़कियों का नाम तो ले ही रहा है। साथ ही इनसे हजार बार दुष्कर्म की बात भी कह रहा है। नाबालिग के साथ ऐसी घिनौनी वारदात पहली बार इस तरह खुलकर सामने आई है।ऑडियो की फॉरेंसिक जांच हो रही है। ऑडियो में अरविंद खुद अनगिनत दुष्कर्म की बात स्वीकार कर रहा है। अगर यह ऑडियो सही साबित हुआ तो इस विद्यालय से लेकर दूसरे जिलों तक जांच का दायरा बढ़ेगा। पटना के होटल में भी दुष्कर्म की बात पूछताछ में सामने आ चुकी है। अब पुलिस को आरोपियों के जब्त मोबाइल फोन से इस कांड के कई राज खुलने की उम्मीद है। जांच टीम का नेतृत्व कर रहे प्रभारी डीएसपी समीर कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी शिक्षक अरविंद कुमार और फरार चल रहे वीरेंद्र प्रसाद के मोबाइल फोन को जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। मोबाइल का कॉल डिटेल निकाला जा रहा है। गिरफ्तार हेडमास्टर मोहम्मद इमाम अली इंसारी के मोबाइल का भी CDR निकाला जा रहा है। पुलिस ने डुमरांव के दो होटलों के एक-एक कमरे को सील कर दिया है, जिसे अरविंद कुमार ने पहचाना है। फॉरेंसिक साइंस की टीम ने यहां से सैंपल इकट्ठा किए हैं, जिन्हें जांच के लिए लैब भेजा जा रहा है। सीसीटीवी की जांच भी चल रही है।(इनपुट-, बक्सर)