बिहार के आज कितने जिलों में बारिश का अलर्ट, पटना में अगले पांच दिनों तक कैसा रहेगा मौसम? जानिए मौसम का हाल

बिहार में चक्रवाती तूफान अर्नब का असर धीरे-धीरे कम होने लगा है। पिछले कुछ दिनों से राज्य के अलग-अलग हिस्सों में हो रही बारिश के बाद अब मौसम में सुधार की उम्मीद है। हालांकि, शनिवार को भी 13 जिलों में बारिश, गरज-चमक, वज्रपात और तेज हवा को लेकर चेतावनी जारी की गई है। पटना समेत कई जिलों में सुबह से ही रुक-रुककर हल्की बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, शनिवार दोपहर के बाद बारिश की गतिविधियों में कमी आ सकती है। इसके बावजूद कई इलाकों में बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। बारिश के कारण तापमान में गिरावट से सुबह और शाम के समय ठंड का एहसास बढ़ने लगा है।

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मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक, 31 अक्तूबर को पटना में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। एक-दो बार बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। इस दिन अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

विज्ञापन विज्ञापन एक नवंबर को भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना बनी रहेगी। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 30 और 22 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।

दो नवंबर को आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। इस दिन अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

तीन नवंबर को राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। बारिश का कोई स्पष्ट उल्लेख पूर्वानुमान में नहीं है। अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

चार नवंबर को भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इस दिन अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

मौसम विभाग ने शनिवार को बिहार के 13 जिलों में खराब मौसम की आशंका जताई है। इन जिलों में बारिश के साथ गरज-चमक, वज्रपात और तेज हवा चल सकती है। लोगों को खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। उत्तर बिहार के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, सीवान, गोपालगंज, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर बारिश होने के आसार हैं।



पटना में अगले पांच दिनों के कितना रहेगा तापमान?

पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के कई जिलों में बारिश और बादल छाए रहने के कारण अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पटना में भी बारिश का असर दिन के तापमान पर पड़ा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, बारिश की गतिविधियां कम होने के बाद मौसम में धीरे-धीरे बदलाव हो सकता है। सुबह और शाम के समय तापमान में गिरावट के कारण लोगों को हल्की ठंड महसूस होने की संभावना है। अगले पांच दिनों में अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।



वज्रपात और तेज हवा के दौरान बरतें सावधानी

मौसम विभाग ने खराब मौसम के दौरान लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। गरज-चमक और वज्रपात के समय खुले मैदान में जाने से बचें। पेड़ों, बिजली के खंभों और कमजोर संरचनाओं के नीचे खड़े न हों। तेज हवा और बारिश के दौरान सुरक्षित स्थान पर रहें। किसानों को भी खेतों में काम करते समय मौसम के पूर्वानुमान पर ध्यान देने और खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों पर काम करने से बचने की सलाह दी जाती है।