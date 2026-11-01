फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   sheikhpura-minor-girl-hrass-case-accused-arrested-within-12-hours Bihar News Updates

बिहार: लिफ्ट देने के बहाने छात्रा को कार में बिठाया, सुनसान जगह पर ले जाकर हैवानियत की; जानिए पूरी कहानी

Sun, 01 Nov 2026 09:40 AM IST
मुंगेर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: मुंगेर ब्यूरो Updated Sun, 01 Nov 2026 09:40 AM IST
सार

Bihar Crime News: शेखपुरा में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एसपी ने एसआईटी गठित की। आरोपी के मोबाइल नंबर से मिले सुराग के आधार पर पुलिस ने 12 घंटे में उसे गिरफ्तार कर लिया। घटना में इस्तेमाल स्कॉर्पियो और दो मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं।

विज्ञापन
sheikhpura-minor-girl-hrass-case-accused-arrested-within-12-hours Bihar News Updates
गिरफ्तार आरोपी के साथ प्रेस वार्ता करते एसडीपीओ

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बिहार के शेखपुरा में लिफ्ट देने का झांसा देकर एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि कोचिंग से घर लौटने के लिए सड़क किनारे खड़ी छात्रा को एक युवक ने स्कॉर्पियो में बैठाया और सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ दरिंदगी की। वारदात के बाद आरोपी ने छात्रा को बेहोशी की हालत में सड़क किनारे छोड़ दिया। किसी तरह घर पहुंची पीड़िता ने परिजनों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना के करीब 12 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वारदात में इस्तेमाल स्कॉर्पियो और दो मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं।

विज्ञापन


शनिवार को एसडीपीओ कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में एसडीपीओ डॉ. राकेश कुमार ने बताया कि शुक्रवार शाम छात्रा शहर के आरडी कॉलेज मोड़ पर कोचिंग के बाद घर जाने के लिए वाहन का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान जखराज स्थान निवासी अमृत कुमार उर्फ अमित कुमार अपनी स्कॉर्पियो लेकर वहां पहुंचा। उसने छात्रा को घर छोड़ने के लिए लिफ्ट देने की पेशकश की। छात्रा ने पहले अपने परिजनों से बात करने की शर्त रखी। इसके बाद आरोपी ने अपने मोबाइल से उसके परिजन को फोन किया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई। आरोपी ने छात्रा को सुरक्षित घर पहुंचाने का भरोसा दिलाया, जिसके बाद वह वाहन में बैठ गई।

विज्ञापन


सुनसान रास्ते पर ले जाकर की वारदात
पुलिस के अनुसार, आरोपी छात्रा को घर पहुंचाने के बजाय भदौस मोड़ से आगे मदारी रोड की ओर सुनसान जगह पर ले गया। आरोप है कि वहां उसने स्कॉर्पियो के भीतर ही छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद पीड़िता को बेहोशी की हालत में पचना गांव के पास झारखंड मंदिर मोड़ के समीप छोड़कर फरार हो गया। बदहवास हालत में घर पहुंचने के बाद छात्रा ने परिजनों को पूरी बात बताई। इसके बाद रात में ही महिला थाने में मामला दर्ज कराया गया।

विज्ञापन
विज्ञापन

बिहार: नवनिर्वाचित एमएलसी राहुल राज ने सीएम सम्राट चौधरी से की मुलाकात, शिक्षकों की लंबित मांगों पर रखी बात


एसपी ने गठित की एसआईटी, लखीसराय से पकड़ा गया आरोपी
घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी हिमांशु ने एसडीपीओ डॉ. राकेश कुमार के नेतृत्व में विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित की। इसमें साइबर डीएसपी, सदर थानाध्यक्ष, महिला थानाध्यक्ष और तकनीकी सेल की टीम को शामिल किया गया। पुलिस ने आरोपी के मोबाइल नंबर को ट्रेस कर उसकी लोकेशन का पता लगाया। इसके आधार पर देर रात लखीसराय जिले के जमुई मोड़ स्थित मुन्ना सिंह के मकान से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी के पास से वारदात में इस्तेमाल स्कॉर्पियो (नंबर- BR01 KJ 2095) और दो मोबाइल फोन बरामद किए हैं। एसडीपीओ ने बताया कि पीड़िता की मेडिकल जांच कराई गई है। साथ ही फॉरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) की टीम ने वाहन और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं।

परिजन को किए गए फोन से पुलिस को मिला सुराग
इस मामले में आरोपी का मोबाइल नंबर पुलिस के लिए अहम सुराग बना। दरअसल, छात्रा को वाहन में बैठाने से पहले आरोपी ने अपने फोन से उसके परिजन को कॉल किया था। इसी नंबर के आधार पर पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई और मोबाइल लोकेशन के जरिए आरोपी तक पहुंच गई। एसडीपीओ ने बताया कि मामले का स्पीडी ट्रायल कराया जाएगा और 15 दिनों के भीतर आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल करने का लक्ष्य रखा गया है। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी जखराज स्थान निवासी शशिभूषण सिंह का पुत्र है। वह पहले डीटीओ कार्यालय में दलाली का काम भी करता था।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed