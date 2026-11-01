बिहार: थाना चौकीदार की संदिग्ध मौत, जमीन पर पड़ा मिला शव; पत्नी और भाई ने जताई हत्या की साजिश की आशंका

बिहार के पटना जिले के बिहटा थाना क्षेत्र में एक थाना चौकीदार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। कटेसर गांव निवासी चौकीदार नागेंद्र कुमार का शव रविवार को घटनास्थल पर जमीन पर पड़ा मिला। उनकी बाइक भी पास में खड़ी थी। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। परिजनों ने नागेंद्र कुमार की मौत को सामान्य घटना मानने से इनकार करते हुए हत्या की साजिश रचे जाने की आशंका जताई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए दानापुर अनुमंडल अस्पताल भेज दिया है।

जमीन पर पड़ा मिला शव, पास में खड़ी थी बाइक

नागेंद्र कुमार पिता स्वर्गीय केशव पासवान बिहटा थाना क्षेत्र के कटेसर गांव के रहने वाले थे और थाना चौकीदार के पद पर कार्यरत थे। रविवार को उनकी मौत की सूचना मिलने के बाद बिहटा थानाध्यक्ष अमित कुमार और एसआई राज कुमार पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया और आवश्यक कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए दानापुर अनुमंडल अस्पताल भेज दिया। घटना की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण और स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि नागेंद्र कुमार की मौत किन परिस्थितियों में हुई।

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भाई और पत्नी ने जताई हत्या की साजिश की आशंका

नागेंद्र कुमार की मौत के बाद उनके परिजनों ने हत्या की साजिश का आरोप लगाया है। उनके छोटे भाई अमरजीत कुमार ने आशंका जताई कि किसी ने उनके भाई की हत्या की साजिश रची थी। वहीं, उनकी पत्नी सुधा देवी ने भी मामले में हत्या की साजिश होने का आरोप लगाया है। नागेंद्र कुमार के परिवार में उनकी पत्नी के अलावा दो बेटियां और एक बेटा हैं। परिजनों के आरोपों के बाद मामले को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि, मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

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एफएसएल टीम करेगी घटनास्थल की जांच

बिहटा थानाध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि नागेंद्र कुमार की मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा। घटनास्थल की वैज्ञानिक तरीके से जांच कराने के लिए एफएसएल टीम को सूचना दी गई है। पुलिस टीम घटनास्थल से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल जांच के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल चौकीदार की संदिग्ध मौत के कारणों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है।