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काजीमोहम्मदपुर थाने में महिला से 10 हजार रुपये रिश्वत लेते पकड़े गए दरोगा अरुणंजय कुमार को तिरहुत क्षेत्र के पुलिस उपमहानिरीक्षक (डीआईजी) चंदन कुमार कुशवाहा ने सेवा से बर्खास्त कर दिया है। भ्रष्टाचार में संलिप्तता के आरोपी दरोगा के खिलाफ यह सख्त कार्रवाई लगभग 10 वर्ष पुरानी घटना के सिलसिले में चली विभागीय जांच के निष्कर्षों के आधार पर की गई है।