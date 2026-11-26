बिहार: कोचिंग जा रही छात्रा को तेज रफ्तार की बस ने रौंदा, मौके पर मौत; परिजनों में चित्कार मची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरपुर Published by: तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो Updated Thu, 26 Nov 2026 06:30 PM IST
सार
बिहार के मुजफ्फरपुर में कोचिंग जा रही 16 वर्षीय छात्रा की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। कांटी थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार बस ने छात्रा को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद चालक वाहन लेकर फरार हो गया।
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विस्तार
बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में कोचिंग जा रही एक कोचिंग छात्रा की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है।बताया गया है मृतका छात्रा कोचिंग के लिए निकली थी इसी दौरान में एक तेज रफ्तार को बस ने रौंद डाला जिसके कारण से मौके पर मौत हो गई है। घटना कांटी थाना क्षेत्र इलाके की बताई जा रही है।
इस घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।घटना के बाद मौके से दुर्घटना को अंजाम देने वाला वाहन हुआ है मौके पर से ही फरार।परिजनों में मची इस दौरान में चित्कार। मृतका छात्रा की पहचान 16 वर्षीय निक्की कुमारी पिता दिलीप कुमार साह चकमुरमुर थाना कांटी के रूप में किया गया है।
घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची हुई पुलिस ने मृतका छात्रा के शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई के लिए पोस्टमार्टम हेतु मेडिकल कॉलेज में भेजा है।इस घटना के बाद से मृतका छात्रा के परिजनों में चित्कार मची हुई है और परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है।
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मृतका छात्रा के परिजन ने बताया कि उनकी बच्ची दसवीं की छात्रा थी और प्रतिदिन की भांति अपने पढ़ाई के लिए कोचीन के लिए जाया करती थी।आज भी उनकी बेटी निक्की कोचिंग के लिए ही निकली थी।इसी दौरान में एक तेज रफ्तार की बस ने उसको रौंद डाला है।अगले वर्ष उसकी मैट्रिक की परीक्षा होने वाली थी।
ये भी पढ़ें- आईआरसीटीसी घोटाला मामला: लालू परिवार को बड़ा झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को रखा बरकरार
आज उसकी मौत हो गई है इस बात की जानकारी ग्रामीण के द्वारा दिया गया था।घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। घटना को लेकर के कांटी थाना की पुलिस ने बताया कि सड़क दुर्घटना में एक छात्रा की मौत हो गई है इस मामले में मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया जाने के लिए मेडिकल कॉलेज में भेजा गया है।आगे की कार्रवाई किया जा रहा है।
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इस घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।घटना के बाद मौके से दुर्घटना को अंजाम देने वाला वाहन हुआ है मौके पर से ही फरार।परिजनों में मची इस दौरान में चित्कार। मृतका छात्रा की पहचान 16 वर्षीय निक्की कुमारी पिता दिलीप कुमार साह चकमुरमुर थाना कांटी के रूप में किया गया है।
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घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची हुई पुलिस ने मृतका छात्रा के शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई के लिए पोस्टमार्टम हेतु मेडिकल कॉलेज में भेजा है।इस घटना के बाद से मृतका छात्रा के परिजनों में चित्कार मची हुई है और परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है।
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मृतका छात्रा के परिजन ने बताया कि उनकी बच्ची दसवीं की छात्रा थी और प्रतिदिन की भांति अपने पढ़ाई के लिए कोचीन के लिए जाया करती थी।आज भी उनकी बेटी निक्की कोचिंग के लिए ही निकली थी।इसी दौरान में एक तेज रफ्तार की बस ने उसको रौंद डाला है।अगले वर्ष उसकी मैट्रिक की परीक्षा होने वाली थी।
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आज उसकी मौत हो गई है इस बात की जानकारी ग्रामीण के द्वारा दिया गया था।घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। घटना को लेकर के कांटी थाना की पुलिस ने बताया कि सड़क दुर्घटना में एक छात्रा की मौत हो गई है इस मामले में मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया जाने के लिए मेडिकल कॉलेज में भेजा गया है।आगे की कार्रवाई किया जा रहा है।