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इस घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।घटना के बाद मौके से दुर्घटना को अंजाम देने वाला वाहन हुआ है मौके पर से ही फरार।परिजनों में मची इस दौरान में चित्कार। मृतका छात्रा की पहचान 16 वर्षीय निक्की कुमारी पिता दिलीप कुमार साह चकमुरमुर थाना कांटी के रूप में किया गया है।घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची हुई पुलिस ने मृतका छात्रा के शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई के लिए पोस्टमार्टम हेतु मेडिकल कॉलेज में भेजा है।इस घटना के बाद से मृतका छात्रा के परिजनों में चित्कार मची हुई है और परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है।मृतका छात्रा के परिजन ने बताया कि उनकी बच्ची दसवीं की छात्रा थी और प्रतिदिन की भांति अपने पढ़ाई के लिए कोचीन के लिए जाया करती थी।आज भी उनकी बेटी निक्की कोचिंग के लिए ही निकली थी।इसी दौरान में एक तेज रफ्तार की बस ने उसको रौंद डाला है।अगले वर्ष उसकी मैट्रिक की परीक्षा होने वाली थी।आज उसकी मौत हो गई है इस बात की जानकारी ग्रामीण के द्वारा दिया गया था।घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। घटना को लेकर के कांटी थाना की पुलिस ने बताया कि सड़क दुर्घटना में एक छात्रा की मौत हो गई है इस मामले में मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया जाने के लिए मेडिकल कॉलेज में भेजा गया है।आगे की कार्रवाई किया जा रहा है।