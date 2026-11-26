बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित सदर अस्पताल के मातृ-शिशु सदन (एमसीएच) में गुरुवार को एक नवजात का जन्म दुर्लभ जन्मजात विकृति गैस्ट्रोस्किसिस के साथ हुआ। इस स्थिति में बच्चे की आंतें पेट की दीवार में बने छेद से बाहर निकल आती हैं। चिकित्सकों के अनुसार, हजारों नवजातों में इस तरह का एक मामला सामने आता है।

गैस्ट्रोस्किसिस जन्म के समय होने वाला एक दुर्लभ दोष है। इसमें नवजात की आंतें और कभी-कभी पेट या लिवर जैसे अन्य अंग नाभि के पास पेट की दीवार में बने छेद से शरीर के बाहर आ जाते हैं। ज्यादातर मामलों में इस स्थिति के सटीक कारणों का पता नहीं चल पाता है। हालांकि, चिकित्सकों ने इस मामले में पोषण की कमी को संभावित कारण बताया है।

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जानकारी के अनुसार, मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाना क्षेत्र के आजाद रोड, रमना निवासी मो. तन्नु की पत्नी गुलबर्ना खातून को गुरुवार को सामान्य प्रसव के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉ. प्रेरणा सिंह की देखरेख में उनका सामान्य प्रसव हुआ। हालांकि, जन्म के समय नवजात की स्थिति गंभीर पाई गई। इसके बाद बेहतर इलाज के लिए बच्चे को श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल (एसकेएमसीएच) के शिशु रोग विभाग में रेफर कर दिया गया, जहां विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है।

सिविल सर्जन डॉ. अजय कुमार ने बताया कि गुरुवार को मातृ-शिशु सदन में जन्मा बच्चा गैस्ट्रोस्किसिस से पीड़ित है। इस स्थिति में बच्चे के पेट के अंदरूनी अंगों को ढकने वाली परत का विकास नहीं हो पाता, जिसके कारण अंग शरीर के बाहर निकल आते हैं। ऐसे मामले बेहद दुर्लभ होते हैं। उन्होंने बताया कि बेहतर इलाज के लिए नवजात को मेडिकल कॉलेज के शिशु रोग विभाग में भेजा गया है। उनके कार्यकाल में इस तरह का यह पहला मामला है। फिलहाल शिशु रोग विशेषज्ञों की निगरानी में बच्चे का इलाज किया जा रहा है।