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Hindi News ›   Bihar ›   Nana Patekar’s Portrait Carved on a 3-Centimeter Leaf

कलाकारी: तीन सेंटीमीटर के पत्ते पर ‘क्रांतिवीर’ की तस्वीर, अभिनेता नाना पाटेकर को मधुरेंद्र ने दी श्रद्धांजलि

Thu, 08 Oct 2026 04:40 PM IST
मुंगेर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंगेर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंगेर Published by: मुंगेर ब्यूरो Updated Thu, 08 Oct 2026 04:40 PM IST
सार

बिहार के अंतरराष्ट्रीय सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार ने अभिनेता नाना पाटेकर को अनूठे अंदाज में श्रद्धांजलि दी। उन्होंने करीब तीन सेंटीमीटर के पीपल के पत्ते पर नाना पाटेकर का चेहरा उकेरा। इस सूक्ष्म कलाकृति को बनाने में करीब तीन घंटे लगे।

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Nana Patekar’s Portrait Carved on a 3-Centimeter Leaf
नाना पाटेकर के लिए मधुरेंद्र की खास कलाकारी, नन्हे से पत्ते पर उतार दिया ‘क्रांतिवीर’।

विस्तार
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भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन की खबर से देशभर में शोक की लहर है। इसी बीच बिहार के मुंगेर जिले के चर्चित अंतरराष्ट्रीय सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार ने अपनी अनूठी कला के जरिए उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है।

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मधुरेंद्र ने महज करीब तीन सेंटीमीटर के हरे पीपल के पत्ते को कैनवास बनाकर उस पर नाना पाटेकर का चेहरा उकेरा। इस सूक्ष्म कलाकृति को तैयार करने में उन्हें करीब तीन घंटे का समय लगा।

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छोटे से पत्ते पर नाना पाटेकर के चेहरे की भाव-भंगिमा और पहचान को बेहद बारीकी से उकेरा गया है। कलाकृति के साथ उन्होंने ‘अलविदा क्रांतिवीर नाना पाटेकर’ संदेश भी अंकित किया है। प्राकृतिक वस्तुओं को कला का माध्यम बनाने के लिए पहचान रखने वाले मधुरेंद्र ने इस बार रेत या बड़े कैनवास के बजाय पीपल के पत्ते को श्रद्धांजलि का माध्यम बनाया।

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'नाना पाटेकर ने अभिनय ने दर्शकों के दिल में खास जगह बनाई'
मधुरेंद्र ने कहा कि नाना पाटेकर भारतीय सिनेमा के उन कलाकारों में शामिल रहे, जिन्होंने अपने दमदार अभिनय, संवाद अदायगी और विशिष्ट अंदाज से अलग पहचान बनाई। ‘क्रांतिवीर’ सहित कई फिल्मों में उनके यादगार अभिनय ने दर्शकों के दिल में खास जगह बनाई।



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उन्होंने कहा कि यह कलाकृति उनके लिए महज एक कलाकृति नहीं, बल्कि एक वरिष्ठ कलाकार के प्रति सम्मान और श्रद्धा का भाव है। लगभग तीन सेंटीमीटर के पत्ते पर बनाई गई यह कलाकृति इस बात का प्रतीक है कि श्रद्धांजलि के लिए माध्यम बड़ा होना जरूरी नहीं, भाव बड़ा होना चाहिए।

अभिनेता नाना पाटेकर को दे गए श्रद्धांजलि

नाना पाटेकर के लिए मधुरेंद्र की खास कलाकारी

 

अभिनेता नाना पाटेकर को दे गए श्रद्धांजलि

नाना पाटेकर के लिए मधुरेंद्र की खास कलाकारी

 

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