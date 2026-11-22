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कच्ची-पक्की ओपी के पास बने ऑनलाइन परीक्षा केंद्र पर पहली पाली में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए सुबह आठ बजे का समय निर्धारित किया गया था। परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थी देर रात से ही मुजफ्फरपुर पहुंचने लगे थे। परीक्षार्थी सुबह तय समय पर केंद्र के बाहर एकत्रित हो गए, लेकिन प्रबंधन ने सुबह नौ बजे तक केंद्र के मुख्य दरवाजे नहीं खोले। लगभग एक घंटे तक इंतजार करने के बाद अभ्यर्थियों का सब्र जवाब दे गया। इसके बाद आक्रोशित परीक्षार्थी सड़क पर उतर आए और आवागमन ठप कर दिया।राष्ट्रीय राजमार्ग-28 पर अभ्यर्थियों के इस विरोध-प्रदर्शन से यातायात व्यवस्था पूरी तरह बाधित हो गई। मार्ग के दोनों तरफ देखते ही देखते वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। जाम में फंसने के कारण आम यात्रियों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस बीच रास्ते से निकलने का प्रयास कर रहे कई राहगीरों के साथ अभ्यर्थियों की तीखी नोकझोंक और कहासुनी भी हुई। परीक्षार्थियों के उग्र तेवर के चलते काफी देर तक मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बनी रही।प्रदर्शन में शामिल अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि इस परीक्षा केंद्र पर बार-बार इसी तरह की अव्यवस्था उत्पन्न होती है, जिससे दूर-दराज से आए परीक्षार्थियों को मानसिक तनाव झेलना पड़ता है। अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा केंद्र को तुरंत रद्द करने की जोरदार मांग रखी। परीक्षार्थियों का कहना था कि समय पर प्रवेश न मिलने से परीक्षा से पहले ही उनका मनोबल टूटता है और भविष्य को लेकर चिंता बढ़ जाती है।मामले के बढ़ते तनाव और सड़क पर बने गतिरोध को देखते हुए अंततः परीक्षा केंद्र प्रबंधन ने अभ्यर्थियों को भीतर प्रवेश देना प्रारंभ किया। प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने के पश्चात परीक्षार्थियों का आक्रोश शांत हुआ और उन्होंने प्रदर्शन समाप्त किया। इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों का आवागमन पुनः सुचारू रूप से बहाल हो सका।