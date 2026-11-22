06:18 AM, 22-Nov-2026

Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 22 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार

बिहार के कैमूर जिले में विजिलेंस की टीम ने मोहनिया नगर पंचायत के कनीय अभियंता राजेश प्रजापति को 50 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। आरोप है कि अभियंता विकास कार्यों के लंबित बिलों का भुगतान करने के बदले घूस मांग रहा था। शिकायत मिलने के बाद 12 सदस्यीय टीम ने जाल बिछाकर कार्रवाई की।