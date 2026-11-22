बिहार: नीतीश सेतु पर उपद्रव करने वाले तीन गिरफ्तार, 150 अज्ञात समेत 153 लोगों पर FIR; पुलिस कर रही छापेमारी
वैशाली में नीतीश सेतु पर पोस्टर और बैनर फाड़ने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। वायरल वीडियो के आधार पर तीन नामजद और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस अब तक तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। एसएसपी शुभांक मिश्रा ने बताया कि वीडियो फुटेज के जरिए अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है।
विस्तार
उद्घाटन के बाद पोस्टर-बैनर फाड़ने का वीडियो हुआ था वायरल
दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश सेतु का उद्घाटन किया था। कार्यक्रम समाप्त होने के कुछ देर बाद कुछ युवक पुल पर पहुंचे और वहां लगाए गए पोस्टर-बैनर फाड़ने लगे। इस दौरान हंगामा और नारेबाजी भी हुई। मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की।
वीडियो फुटेज से हो रही आरोपियों की पहचान
पुलिस ने वायरल वीडियो को प्राथमिकी का आधार बनाया है। गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि घटना के पीछे कोई सुनियोजित साजिश थी या फिर युवकों ने खुद ही हंगामा किया। नामजद आरोपियों के अलावा वीडियो में दिख रहे अन्य लोगों की पहचान भी की जा रही है। घटना को लेकर राजनीतिक हलकों में भी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। सत्ता पक्ष ने पोस्टर-बैनर फाड़ने की घटना की निंदा की है, जबकि विपक्ष ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस ने नीतीश सेतु और आसपास के इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, ताकि घटना में शामिल सभी लोगों तक पहुंचा जा सके।