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शिक्षा विभाग ने एचआरएमएस पोर्टल के माध्यम से 181 शिक्षकों को वेतन, मकान किराया भत्ता और एरियर के रूप में भेजी गई 1 करोड़ 17 लाख 92 हजार 308 रुपये की अतिरिक्त राशि की पूरी वसूली कर ली है। जांच में सामने आया कि पोर्टल पर वेतन भुगतान के समय कथित तौर पर कूट-रचना करके तय रकम से अधिक का भुगतान कराया गया था।