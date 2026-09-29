बिहार: कटिहार में दुष्कर्म के आरोप में दो आरोपी गिरफ्तार, महिला थाना में केस दर्ज होते ही पुलिस ने दिखाई तेजी

कटिहार में नौकरी का झांसा देकर युवती को अपने साथ ले जाने और फिर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। महिला थाना में मामला दर्ज होने के महज 12 घंटे के भीतर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में असिस्टेंट लोको पायलट चंदन कुमार और उसके सहयोगी विनय कुमार दास शामिल हैं। दोनों कटिहार रेल मंडल में कार्यरत बताए जा रहे हैं।

आरोप है कि 22 सितंबर को घर से नाराज होकर युवती कटिहार रेलवे स्टेशन पहुंची थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात चंदन कुमार से हुई। चंदन ने नौकरी दिलाने का झांसा दिया और उसे स्टेशन से सहायक थाना क्षेत्र के बरमसिया स्थित अपने किराये के मकान पर ले गया। आरोप है कि इसी मकान में चंदन ने युवती के साथ दुष्कर्म किया।

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घटना के करीब छह दिन बाद 28 सितंबर को पीड़िता ने महिला थाना में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही कटिहार पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस की टीम ने तेजी दिखाते हुए महज 12 घंटे के अंदर चंदन कुमार और विनय कुमार दास को गिरफ्तार कर लिया।

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डीएसपी आसिफ आलम ने बताया कि पूछताछ के दौरान चंदन कुमार ने युवती के साथ दुष्कर्म करने की बात स्वीकार की है। वहीं, विनय कुमार दास पर चंदन का सहयोग करने का आरोप है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया है।

दोनों लोको पायलटों की गिरफ्तारी के बाद इस मामले को लेकर रेल मंडल से लेकर स्थानीय स्तर तक चल रही चर्चाओं पर भी विराम लगा है। पिछले 24 घंटे से युवती को नौकरी का झांसा देकर किराये के मकान में ले जाने और दुष्कर्म के आरोप को लेकर लगातार चर्चा हो रही थी। अब पुलिस की कार्रवाई के बाद दोनों आरोपी जेल पहुंच चुके हैं। डीएसपी आसिफ आलम ने बताया कि मामले की जांच जारी है। पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।