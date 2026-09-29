07:35 AM, 29-Sep-2026

Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 29 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार

नालंदा में 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जिला स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता का आयोजन होगा। जिले के छह प्रमुख स्थलों पर अंडर-14, 17 और 19 वर्ग के बालक-बालिका खिलाड़ी विभिन्न खेलों में हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता के दौरान सुरक्षा, चिकित्सा, पेयजल और अन्य जरूरी सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।