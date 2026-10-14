बिहार: पटना कॉलेज में छापेमारी करने क्यों पहुंची पुलिस, पांच की गिरफ्तारी के बाद कहां हुई मुठभेड़?

पटना में बड़ी आपराधिक वारदात की साजिश रचने की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, 13 अक्तूबर को कदमकुआं थाना क्षेत्र के पटना कॉलेज परिसर में छापेमारी के दौरान दो आरोपियों को पकड़ा गया। उनके पास से एक देसी कट्टा और दो कारतूस बरामद हुए। पूछताछ के आधार पर तीन अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। इसके बाद आरोपियों की निशानदेही पर फतुहा थाना क्षेत्र में छापेमारी की गई। यहां से एक और देसी कट्टा तथा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक, कार्रवाई के दौरान आरोपी शुभम कुमार ने एसटीएफ पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में उसके दाहिने पैर में गोली लगी। घायल आरोपी का इलाज चल रहा है।

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