बिहार: वार्ड सदस्य की बेरहमी से हत्या, घर का दरवाजा खुलवाकर गले-पेट पर कैंची से किए वार, आरोपी गिरफ्तार

पटना जिले के बिक्रम थाना क्षेत्र के जमालपुर गांव में अख्तियारपुर मझौली पंचायत के वार्ड संख्या 11 के सदस्य करीमन साव की कैंची से हमला कर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद पूरे गांव और आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है। परिजनों के मुताबिक, बीती रात एक हमलावर ने करीमन साव के घर का दरवाजा खुलवाया और अचानक उन पर कैंची से ताबड़तोड़ वार कर दिए। आरोप है कि हमलावर ने जान से मारने की नीयत से उनके गले और पेट पर कैंची से हमला किया। गंभीर रूप से घायल करीमन साव के शरीर से काफी खून बहने लगा। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायल करीमन साव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दतियाना पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

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