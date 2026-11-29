सीवान जिले के दरौंदा थाना क्षेत्र के पकवलिया गांव में तिलक समारोह के दौरान मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। समारोह में खाना खाने के दौरान शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते मारपीट और चाकूबाजी तक पहुंच गया। इस दौरान बीच-बचाव करने पहुंचे पृथ्वी यादव पर चाकू से हमला कर दिया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। मामले में दरौंदा थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

मिली जानकारी के अनुसार, पकवलिया गांव में तिलक समारोह का आयोजन किया गया था। इसी समारोह में गांव के सुमित कुमार माझी खाना खाने पहुंचे थे। बताया जाता है कि इसी दौरान गांव के कुछ लोगों के साथ किसी बात को लेकर उनका विवाद हो गया। देखते ही देखते कहासुनी बढ़ गई और मामला मारपीट तक पहुंच गया। आरोप है कि इस दौरान सुमित कुमार माझी के साथ मारपीट की गई।

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इसी बीच गांव के ही पृथ्वी यादव विवाद को शांत कराने और बीच-बचाव करने के लिए मौके पर पहुंचे। लेकिन मामला शांत होने के बजाय और बिगड़ गया। आरोप है कि विवाद के दौरान कई लोगों ने मिलकर पृथ्वी यादव पर चाकू से हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद समारोह में मौजूद लोगों के बीच अफरा-तफरी मच गई। घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया।

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पांच लोगों के खिलाफ नामजद शिकायत

घटना को लेकर सुमित कुमार माझी ने दरौंदा थाने में लिखित आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई है। आवेदन में उन्होंने मनदेव महतो, उमेश महतो, अरविंद महतो, अमित महतो और दीपक साह समेत अन्य लोगों पर मारपीट और चाकू से हमला करने का आरोप लगाया है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

पुलिस की त्वरित कार्रवाई, एक आरोपी गिरफ्तार

मामले में दरौंदा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नामजद आरोपी मनदेव महतो (पिता- महाजन महतो) को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे जेल भेज दिया है। वहीं, मामले में शामिल अन्य आरोपियों की भूमिका को लेकर पुलिस आगे की जांच और कार्रवाई में जुटी हुई है।



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इस संबंध में दरौंदा थानाध्यक्ष विकास कुमार सिंह ने बताया कि पकवलिया गांव में चाकूबाजी की घटना की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

गौरतलब है कि शादी-विवाह और तिलक जैसे सामाजिक समारोह लोगों के बीच आपसी मेलजोल और खुशियां बांटने के अवसर होते हैं। लेकिन छोटी-छोटी बातों पर विवाद का हिंसक रूप ले लेना गंभीर चिंता का विषय है। पकवलिया गांव की इस घटना ने एक बार फिर समारोहों में आपसी विवाद और बढ़ते गुस्से के खतरनाक परिणामों को सामने ला दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।