फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   Bihar News :Jansuraj changed candidate Darbhanga graduate election, replacing Ravindra Yadav with

दरभंगा: स्नातक सीट पर जन सुराज का बड़ा बदलाव, रविंद्र यादव की जगह डॉ. इम्तियाज नूरानी को बनाया उम्मीदवार

Mon, 28 Sep 2026 09:54 PM IST
दरभंगा ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दरभंगा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दरभंगा Published by: दरभंगा ब्यूरो Updated Mon, 28 Sep 2026 09:54 PM IST
सार

जन सुराज ने दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से अपने घोषित उम्मीदवार रविंद्र कुमार यादव को बदल दिया है। पार्टी ने अब डॉ. मो. इम्तियाज नूरानी को नया उम्मीदवार घोषित किया है। 20 सितंबर को रविंद्र यादव के नाम की घोषणा के महज आठ दिन बाद उम्मीदवार बदले जाने से चुनावी चर्चा तेज हो गई है।

विज्ञापन
Bihar News :Jansuraj changed candidate Darbhanga graduate election, replacing Ravindra Yadav with
डॉ मुमताज़ नूरानी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जन सुराज ने विधान परिषद चुनाव के लिए घोषित उम्मीदवार रविंद्र कुमार यादव को बदल दिया है। पार्टी ने अब डॉ. मो. इम्तियाज नूरानी को अपना नया उम्मीदवार घोषित किया है। उम्मीदवार बदलने के नए फैसले से चुनावी समीकरण बदलने की चर्चा तेज हो गई है।

विज्ञापन


डॉ. नूरानी पिछले बार 2020 के पंचायत प्रतिनिधि चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। अब दरभंगा विधान परिषद स्नातक चुनाव में एक बार फिर डॉ. नूरानी को उम्मीदवार बनाए जाने की अटकलें तेज हो गई हैं।

विज्ञापन

बता दें कि जन सुराज के नए उम्मीदवार डॉ. मो. मुमताज नूरानी मधुबनी जिले के बिस्फी प्रखंड के रहने वाले हैं। वे समाजसेवी स्व. सदरुल हक के बेटे हैं। डॉ. नूरानी बड़े व्यवसायी होने के साथ प्रतिष्ठित डॉक्टर भी हैं। बताया जाता है कि उनका सामाजिक और व्यावसायिक अनुभव उन्हें मतदाताओं के बीच मजबूत दावेदार के रूप में स्थापित कर सकता है। डॉ. नूरानी को उम्मीदवार बनाए जाने से दरभंगा स्नातक चुनाव का मुकाबला दिलचस्प हो सकता है।

विज्ञापन
विज्ञापन

बता दें कि जन सुराज ने जदयू की सदस्यता छोड़कर आए रविंद्र कुमार यादव को अपना उम्मीदवार बनाया था। अब नामांकन और चुनाव से पूर्व एक बार फिर जन सुराज ने अपना उम्मीदवार बदलते हुए चुनावी समीकरण बदलने की तैयारी की है।



ये भी पढ़ें- बिहार: जमुई कोर्ट पहुंचा ‘मड़वा पहाड़’ कांड का मुख्य आरोपित नंदन यादव, सुरक्षा में छावनी बना व्यवहार न्यायालय

बताया जाता है कि डॉ. नूरानी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं और अब भी कांग्रेस नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें होने की बात सामने आ रही है। 20 सितंबर को जन सुराज ने रविंद्र यादव को टिकट देने की घोषणा की थी और मात्र आठ दिनों बाद ही उम्मीदवार को बदल दिया गया है।

 

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed