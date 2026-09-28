दरभंगा: स्नातक सीट पर जन सुराज का बड़ा बदलाव, रविंद्र यादव की जगह डॉ. इम्तियाज नूरानी को बनाया उम्मीदवार

दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जन सुराज ने विधान परिषद चुनाव के लिए घोषित उम्मीदवार रविंद्र कुमार यादव को बदल दिया है। पार्टी ने अब डॉ. मो. इम्तियाज नूरानी को अपना नया उम्मीदवार घोषित किया है। उम्मीदवार बदलने के नए फैसले से चुनावी समीकरण बदलने की चर्चा तेज हो गई है।

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डॉ. नूरानी पिछले बार 2020 के पंचायत प्रतिनिधि चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। अब दरभंगा विधान परिषद स्नातक चुनाव में एक बार फिर डॉ. नूरानी को उम्मीदवार बनाए जाने की अटकलें तेज हो गई हैं।

बता दें कि जन सुराज के नए उम्मीदवार डॉ. मो. मुमताज नूरानी मधुबनी जिले के बिस्फी प्रखंड के रहने वाले हैं। वे समाजसेवी स्व. सदरुल हक के बेटे हैं। डॉ. नूरानी बड़े व्यवसायी होने के साथ प्रतिष्ठित डॉक्टर भी हैं। बताया जाता है कि उनका सामाजिक और व्यावसायिक अनुभव उन्हें मतदाताओं के बीच मजबूत दावेदार के रूप में स्थापित कर सकता है। डॉ. नूरानी को उम्मीदवार बनाए जाने से दरभंगा स्नातक चुनाव का मुकाबला दिलचस्प हो सकता है।

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बता दें कि जन सुराज ने जदयू की सदस्यता छोड़कर आए रविंद्र कुमार यादव को अपना उम्मीदवार बनाया था। अब नामांकन और चुनाव से पूर्व एक बार फिर जन सुराज ने अपना उम्मीदवार बदलते हुए चुनावी समीकरण बदलने की तैयारी की है।

बताया जाता है कि डॉ. नूरानी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं और अब भी कांग्रेस नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें होने की बात सामने आ रही है। 20 सितंबर को जन सुराज ने रविंद्र यादव को टिकट देने की घोषणा की थी और मात्र आठ दिनों बाद ही उम्मीदवार को बदल दिया गया है।