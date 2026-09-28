डीएलएड रिजल्ट 2026 जारी: प्रथम वर्ष में 95.40% और द्वितीय वर्ष में 95.53% अभ्यर्थी हुए सफल

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डीएलएड (फेस टू फेस) प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष की परीक्षा का रिजल्ट सोमवार को जारी कर दिया। समिति के अध्यक्ष डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने परीक्षाफल जारी किया। अभ्यर्थी अपना रिजल्ट बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट https://deledresult.biharboardonline.org पर देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

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