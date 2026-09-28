07:58 AM, 28-Sep-2026

Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 28 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार

समस्तीपुर के विभूतिपुर में रविवार रात टेकूना चौक के पास मुर्गा दुकानदार अशोक दास की गला रेतकर हत्या कर दी गई। मुर्गा खरीदने के बहाने पहुंचे युवक पर हत्या का आरोप है, जो वारदात के बाद फरार हो गया। पुलिस आरोपी की तलाश में छापेमारी कर रही है।