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Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 28 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Mon, 28 Sep 2026 08:30 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 08:30 AM IST
खास बातें
Bihar Breaking News Today Live - Read latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, बिहार की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन
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लाइव अपडेट
08:23 AM, 28-Sep-2026
देर रात पटना की सड़कों पर उतरे पुलिस के आला अधिकारी: जोनल आईजी और एसएसपी ने अचानक जांची गश्त, सख्ती के निर्देशबिहार पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर पटना में पुलिस के आला अधिकारियों ने देर रात शहर का भ्रमण कर गश्त और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। जोनल आईजी जितेंद्र राणा और पटना एसएसपी कार्तिकेय के. शर्मा ने औचक निरीक्षण कर पुलिसकर्मियों की मुस्तैदी जांची और संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए। और पढ़ें
08:15 AM, 28-Sep-2026
बिहार में आसमान तक उठा पानी का ‘बवंडर’: तेज हवा-बारिश के बीच दिखा दुर्लभ नजारा, मौसम विभाग ने क्या बताया?समस्तीपुर के मोहिउद्दीननगर में तेज हवा और बारिश के बीच पानी की सतह से आसमान की ओर उठता घूमता स्तंभ दिखाई दिया। स्थानीय लोगों ने इसका वीडियो बनाया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। और पढ़ें
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07:58 AM, 28-Sep-2026
Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 28 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार
समस्तीपुर के विभूतिपुर में रविवार रात टेकूना चौक के पास मुर्गा दुकानदार अशोक दास की गला रेतकर हत्या कर दी गई। मुर्गा खरीदने के बहाने पहुंचे युवक पर हत्या का आरोप है, जो वारदात के बाद फरार हो गया। पुलिस आरोपी की तलाश में छापेमारी कर रही है।और पढ़ें