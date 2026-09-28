फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   Bihar News :Priest Kusheshwarsthan Shiva temple molested minor girl accused arrested police FIR

बिहार: कुशेश्वरस्थान शिव मंदिर में नाबालिग से कथित छेड़खानी, फरार पुजारी को पुलिस ने सहरसा से दबोचा

Mon, 28 Sep 2026 09:47 PM IST
दरभंगा ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दरभंगा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दरभंगा Published by: दरभंगा ब्यूरो Updated Mon, 28 Sep 2026 09:47 PM IST
सार

दरभंगा के कुशेश्वरस्थान शिव मंदिर में पूजा करने गई नाबालिग बच्ची से कथित छेड़खानी के मामले में पुलिस ने आरोपी पुजारी को सहरसा से गिरफ्तार किया है। बच्ची की मां की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने मंदिर परिसर के सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की है।

विज्ञापन
Bihar News :Priest Kusheshwarsthan Shiva temple molested minor girl accused arrested police FIR
कुशेश्वरस्थान थाना

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

दरभंगा जिले के कुशेश्वरस्थान थाना क्षेत्र के शिव मंदिर में चार दोस्तों के साथ पूजा करने गई नाबालिग बच्ची के साथ पुजारी द्वारा छेड़खानी किए जाने की प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। प्राथमिकी दर्ज होते ही पुलिस ने आरोपी पुजारी शिव कुमार झा को सहरसा जिले से गिरफ्तार कर लिया। वहीं, गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ की जा रही है।

विज्ञापन

कुशेश्वरस्थान शिव मंदिर मिथिलांचल के लोगों के लिए बड़ा आस्था केंद्र है। अब मंदिर की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि आरोप मंदिर के पंडा पर लगा है। पुलिस ने आरोपी पंडा के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बिरौल एसडीपीओ प्रभाकर तिवारी ने पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी पंडा को गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्ची का बयान कोर्ट में दर्ज कराने की कार्रवाई की जा रही है।

विज्ञापन

उन्होंने बताया कि मंदिर में पूजा कराने के बाद बच्ची के पंडा को प्रणाम करने के दौरान ही छेड़खानी की बात सामने आई। घटना की सत्यता की जांच के लिए मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच की गई, जिसमें आरोपी पंडा शिव कुमार झा को बच्चियों के साथ जाते हुए देखा गया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

बताया जाता है कि रविवार को चार बच्चियों के साथ पीड़िता शिव मंदिर में पूजा करने गई थी। इस दौरान पंडा ने बच्ची को मिठाई खिलाने का प्रलोभन देकर मंदिर परिसर से थोड़ी दूर स्थित शिवगंगा तालाब के बतिशी कमरे के ऊपर ले जाकर उसके साथ छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया।


घटना के बाद पंडा के चंगुल से निकलकर बच्ची अपनी मां की दुकान पर पहुंची और उन्हें घटना की जानकारी दी। कुशेश्वरस्थान थाना की पुलिस ने बच्ची की मां की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है। वहीं, आरोपी पंडा को गिरफ्तार कर लिया गया है।


ये भी पढ़ें- बिहार: दो महीने तक झेलती रही कथित शोषण, मौका मिलते ही थाने पहुंची नाबालिग; छापेमारी में एक आरोपी गिरफ्तार

इस संबंध में कुशेश्वरस्थान थानाध्यक्ष गौरव प्रसाद ने बताया कि आरोपी पंडा शिव कुमार घटना के बाद फरार हो गया था। तकनीकी जांच के आधार पर उसका लोकेशन सहरसा जिले के गंडौल में मिल रहा था। इसके बाद कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं, बच्ची से पूछताछ के बाद कोर्ट में उसका बयान दर्ज कराने की प्रक्रिया की जा रही है। बच्ची की मां के आवेदन पर पंडा के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed