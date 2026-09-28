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बिहार: दो महीने तक झेलती रही कथित शोषण, मौका मिलते ही थाने पहुंची नाबालिग; छापेमारी में एक आरोपी गिरफ्तार

Mon, 28 Sep 2026 07:41 PM IST
मुंगेर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेगूसराय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेगूसराय Published by: मुंगेर ब्यूरो Updated Mon, 28 Sep 2026 07:41 PM IST
सार

बेगूसराय में मुजफ्फरपुर की नाबालिग लड़की को कथित तौर पर बहला-फुसलाकर नैदेल घाट रेडलाइट इलाके में लाने और करीब दो महीने तक देह कारोबार में धकेलने का आरोप सामने आया है।

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नैदेल घाट रेडलाइट क्षेत्र में पुलिस ने की छापेमारी। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बेगूसराय में मुजफ्फरपुर की रहने वाली एक नाबालिग लड़की को कथित तौर पर बहला-फुसलाकर नैदेल घाट रेडलाइट इलाके में लाने और करीब दो महीने तक देह कारोबार कराने का आरोप सामने आया है। पीड़िता किसी तरह वहां से निकलकर बखरी थाना पहुंची और पुलिस के सामने अपनी आपबीती बताई। पीड़िता के थाने पहुंचने के बाद पुलिस ने नैदेल घाट रेडलाइट क्षेत्र में छापेमारी कर देह कारोबार संचालक बब्लू नट के पुत्र विशाल कुमार को गिरफ्तार किया है।

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दो महीने तक झेलती रही परेशानी, फिर खुद थाने पहुंची पीड़िता
पीड़िता के अनुसार, उसे कथित तौर पर फंसाकर नैदेल घाट इलाके में लाया गया था। आरोप है कि इसके बाद उसे करीब दो महीने तक जबरन देह कारोबार में धकेला गया। मौका मिलने पर वह किसी तरह वहां से निकलने में सफल हुई और सीधे बखरी थाना पहुंची।

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पुलिस की कार्यशैली पर भी उठे सवाल
मामले में गिरफ्तारी के बाद पुलिस की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। यदि पीड़िता खुद किसी तरह भागकर थाने नहीं पहुंचती तो क्या पुलिस को इस कथित गतिविधि की जानकारी मिलती? यह जांच का महत्वपूर्ण विषय है। अब सवाल यह है कि पुलिस की जांच सिर्फ एक गिरफ्तारी तक सीमित रहती है या पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश होता है। पीड़िता के लगाए आरोपों की स्वतंत्र और संवेदनशील जांच के साथ यह भी पता लगाना जरूरी है कि उसे वहां कौन लाया, किसके संरक्षण में रखा गया और इस मामले में अन्य लोग शामिल हैं या नहीं।

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