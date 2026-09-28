बिहार: एडीएम और सब-रजिस्ट्रार पति-पत्नी के ठिकानों पर निगरानी की रेड, कैश, जेवर के अलावा क्या-क्या मिले?

बिहार में आय से अधिक संपत्ति के मामले में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की कार्रवाई जारी है। सोमवार को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने पटना के एडीएम (सप्लाई) रविंद्र कुमार दिवाकर और उनकी पत्नी दानापुर की डिस्ट्रिक्ट सब-रजिस्ट्रार कुमारी स्वीटी के ठिकानों पर छापेमारी की। दोनों अधिकारी पति-पत्नी हैं। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में कोर्ट से सर्च वारंट मिलने के बाद पटना से लेकर बेगूसराय तक उनके आवासों और अन्य ठिकानों पर तलाशी ली जा रही है। मंगलवार दोपहर से शुरू हुई इस कार्रवाई के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की अलग-अलग टीमों ने पटना और बेगूसराय स्थित दोनों अधिकारियों के आवासों पर सघन तलाशी ली।

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तलाशी के दौरान अब तक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम को अफसर दंपती के पटना और बेगूसराय स्थित आवास से लाखों रुपये की नकदी, सोने-चांदी के जेवर और कई महंगी घड़ियां मिलने की जानकारी सामने आई है। टीम इन बरामद सामान और दस्तावेजों का मिलान कर रही है। अधिकारियों को महंगी घड़ियों का शौक होने की बात भी सामने आई है। तलाशी के दौरान मिली कुछ घड़ियां स्विस वॉच बताई जा रही हैं, जिनकी कीमत लाखों रुपये में होने की जानकारी है। हालांकि, बरामद सामान की वास्तविक कीमत और संख्या का आकलन निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की जांच पूरी होने के बाद स्पष्ट होगा।निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की तलाशी के दौरान कई जमीन और फ्लैट से जुड़े दस्तावेज भी बरामद होने की बात कही जा रही है। टीम इन दस्तावेजों की जांच कर रही है। अधिकारियों की संपत्ति और निवेश से जुड़े कागजात की भी पड़ताल की जा रही है। जांच का मुख्य बिंदु यह है कि दोनों अधिकारियों ने अपनी आय के ज्ञात स्रोतों के मुकाबले कितनी संपत्ति अर्जित की है। बरामद नकदी, जेवर, घड़ियों, जमीन और फ्लैट से जुड़े दस्तावेजों का भी इसी आधार पर सत्यापन किया जा रहा है।निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में कोर्ट से सर्च वारंट हासिल करने के बाद यह कार्रवाई शुरू की है। पटना और बेगूसराय स्थित आवासों पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। तलाशी के दौरान बाहरी लोगों के घर के अंदर प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। दोनों अधिकारियों से भी पूछताछ किए जाने की जानकारी है। टीम बरामद दस्तावेजों और अन्य सामान की जांच के साथ संपत्ति के स्रोत का पता लगाने में जुटी है।निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की कार्रवाई अभी जारी है। टीम यह पता लगाने में जुटी है कि अधिकारियों के पास उनकी आय के ज्ञात स्रोतों के अलावा कितनी संपत्ति है। बरामद नकदी, सोने-चांदी के जेवर, महंगी घड़ियों और संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों की जांच के बाद मामले में आगे की तस्वीर साफ होगी।