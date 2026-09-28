बिहार: जमुई कोर्ट पहुंचा ‘मड़वा पहाड़’ कांड का मुख्य आरोपित नंदन यादव, सुरक्षा में छावनी बना व्यवहार न्यायालय

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पुलिस की कड़ी निगरानी के बीच आरोपित को कोर्ट परिसर में ले जाया गया। इस दौरान न्यायालय परिसर के आसपास भी पुलिस बल की विशेष तैनाती रही। नंदन यादव को कोर्ट लाए जाने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में आम लोगों की भीड़ भी न्यायालय परिसर के आसपास जुट गई। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करते हुए सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी।विदित हो कि नाबालिग छात्र-छात्रा से कथित अभद्र व्यवहार और बदसलूकी का वीडियो वायरल होने के बाद जमुई पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई तेज की थी। बीते मंगलवार को पुलिस टीम ने जमुई-लखीसराय सीमा से सटे कुंदर इलाके में आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की थी। पुलिस के अनुसार, इसी दौरान पुलिस और आरोपितों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें मुख्य आरोपित नंदन यादव के पैर में गोली लगी।वहीं, पुलिस की कार्रवाई के दौरान भागने की कोशिश में दूसरे आरोपित हरेराम यादव के भी चोटिल होने की बात सामने आई थी। दोनों को घायल अवस्था में पुलिस ने इलाज के लिए जमुई सदर अस्पताल में भर्ती कराया था। मेडिकल फिट घोषित होने के बाद हरेराम यादव को घटना के अगले दिन बुधवार को कोर्ट में पेश किया गया था। जहां अधिवक्ताओं में गुस्सा फूट पड़ा और हरेराम यादव को व्यवहार न्यायालय की वकील ने थप्पड़ जड़ दिया था।अब नंदन यादव को सोमवार को न्यायालय में पेशी के लिए लाया गया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस पूरी तरह सतर्क नजर आई। न्यायालय परिसर में आने-जाने वालों पर भी पुलिस की निगरानी रही। हरेराम यादव के पेसी के दौरान जिस प्रकार से घटना घटी उस तरह की फिर से कोई घटना ना हो इसके लिए पुलिस ननंद यादव को पुलिस की दो लेयर की घेरे में रखी।