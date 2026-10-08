बिहार: इंजीनियर के ठिकानों पर छापेमारी, मशीन से गिनने पड़ रहे कैश; भागलपुर-मुंगेर समेत चार जिलों में कार्रवाई

आर्थिक अपराध इकाई ने एक और भ्रष्ट अफसर पर शिकंजा कसा है। गुरुवार को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में योजना एवं विकास विभाग के कार्यपालक अभियंता नारद कुमार दास के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की है। आर्थिक अपराध इकाई थाना कांड संख्या 28/26 के तहत दर्ज मामले में विशेष न्यायालय निगरानी, पटना से तलाशी वारंट हासिल करने के बाद गुरुवार सुबह को उनके पांच अलग-अलग ठिकानों पर तलाशी ले रही है। कार्रवाई भागलपुर, मुंगेर, पटना और मुजफ्फरपुर में एक साथ की जा रही है। आर्थिक अपराध इकाई के अनुसार, नारद कुमार दास के खिलाफ उनकी ज्ञात आय के वैध स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने की प्रथमदृष्टया जानकारी मिली है। जांच एजेंसी का दावा है कि उन्होंने ज्ञात आय से 83 लाख 53 हजार 200 रुपये अधिक की संपत्ति अर्जित की है। यह उनकी ज्ञात आय से करीब 64.93 फीसदी अधिक बताई गई है। सूत्र बता रहे हैं कि इंजीनियर के ठिकाने से इतने कैश मिले कि आर्थिक अपराध इकाई को नोट गिनने के लिए मशीन की मदद लेनी पड़ रही है। अब तक लाखों रुपये के कैश मिले हैं।

विज्ञापन