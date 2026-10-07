बिहार में चुनाव है: सीएम आवास पर सम्राट ने NDA नेताओं को बुलाया; बागियों के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार?

संजय सरावगी बोले- एनडीए एकजुट होकर लड़ रहा चुनाव

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि एनडीए के विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई थी। विधान परिषद का चुनाव सामने है और एनडीए पूरी मजबूती के साथ एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एनडीए के सभी घटक दलों के नेता बैठक में शामिल हुए और आगे की रणनीति पर चर्चा की।

विज्ञापन

विपक्ष पर साधा निशाना

संजय सरावगी ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता कांग्रेस, राजद और अन्य विपक्षी दलों को लगातार नकार रही है। उनके अनुसार, इसी हताशा में विपक्ष अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहा है और अनुचित भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में लगातार काम कर रही है। विपक्ष के पास कोई वास्तविक मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वह संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगा रहा है।

विज्ञापन

विज्ञापन

नौ अक्तूबर को होगी विधानमंडल दल की बैठक

बैठक के बाद मंत्री संजय पासवान ने बताया कि मुख्यमंत्री ने एनडीए के सभी घटक दलों के प्रदेश अध्यक्षों को बुलाया था। आगामी स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव को लेकर सभी को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव की तैयारियों में सभी घटक दल जुटेंगे। उन्होंने बताया कि नौ अक्तूबर को दोपहर 3:30 बजे एनडीए विधानमंडल दल की बैठक भी बुलाई गई है। बुधवार की बैठक में इसी की तैयारियों को लेकर भी चर्चा हुई।

जदयू के अंदरूनी विवाद पर बोले संजय पासवान

जदयू में चल रहे विवाद को लेकर मंत्री संजय पासवान ने कहा कि यह पार्टी का अंदरूनी मामला है और जेडीयू के नेता आपस में इसे सुलझा लेंगे। उन्होंने एनडीए में किसी तरह की दरार से इनकार करते हुए कहा कि गठबंधन पूरी तरह एकजुट है। उनका दावा है कि एनडीए के सभी उम्मीदवार चुनाव जीतने जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जिन दलों में असंतोष या बगावत की स्थिति है, वहां संबंधित नेताओं को बातचीत के लिए अधिकृत किया गया है। कोशिश है कि ऐसे मामलों का जल्द समाधान निकाला जाए।



