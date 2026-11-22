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राज्य के विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों के 4,000 पद खाली पड़े हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार 211 नवस्थापित अंगीभूत महाविद्यालयों में 6,479 स्थायी सहायक प्राध्यापकों को नियुक्त करेगी। उच्च शिक्षा विभाग ने नए डिग्री कॉलेजों में प्रत्येक विभाग के लिए दो-दो सहायक प्राध्यापक के पद बनाए हैं। ये महाविद्यालय कला, विज्ञान और वाणिज्य संकाय के 15 विषयों में कुल 30 सहायक प्राध्यापकों का चयन करेंगे। साथ ही, सरकार प्रत्येक नए महाविद्यालय में एक-एक प्राचार्य और एक-एक व्यावसायिक विषय के शिक्षक की नियुक्ति करेगी। प्रत्येक महाविद्यालय में 12-12 कर्मचारियों के पद भरे जाएंगे, जिनमें लिपिक, प्रयोगशाला सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी शामिल हैं। राज्य कर्मचारी चयन आयोग और राज्य तकनीकी सेवा आयोग लिपिकों तथा तकनीकी कर्मियों की भर्ती करेंगे।उच्च शिक्षा विभाग सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए पहली बार नए नियम लागू कर रहा है। राज्यपाल और कुलाधिपति कार्यालय ने इन नए नियमों को पहले ही स्वीकृति दे दी है। नए नियमों के तहत अभ्यर्थी अब राज्यस्तरीय पात्रता परीक्षा पास करके ही आवेदन कर सकेंगे। बिहार लोक सेवा आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा की तर्ज पर इस परीक्षा का आयोजन करेगा और उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की अनुशंसा सरकार को भेजेगा। इसके बाद बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग सफल अभ्यर्थियों की अंतिम नियुक्ति प्रक्रिया संचालित करेगा।नई प्रक्रिया में लिखित परीक्षा अभ्यर्थियों के चयन का मुख्य आधार बनेगी। आयोग 160 अंकों की लिखित परीक्षा और 40 अंकों का साक्षात्कार आयोजित करेगा। साक्षात्कार के लिए तीन सदस्यीय समिति बनेगी, जिसमें विषय विशेषज्ञ प्रोफेसर शामिल होंगे। दोनों परीक्षाओं के प्राप्तांकों के आधार पर अभ्यर्थियों का अंतिम चयन होगा। इस पूरी भर्ती में सरकार की आरक्षण नीति प्रभावी रहेगी। विश्वविद्यालयों में रिक्तियों का आंकड़ा देखें तो पटना विश्वविद्यालय में 501 पद, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में 743 पद, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में 480 पद और तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में 304 पद खाली हैं।