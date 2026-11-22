बिहार में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। मौसम विभाग ने राज्य के 11 जिलों में घने कोहरे को लेकर येलो वॉच जारी की है। इनमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, अरवल, कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद शामिल हैं। रविवार सुबह से ही पटना समेत कई जिलों में धूप नहीं निकली है। पूर्णिया समेत कुछ जिलों में हल्की बारिश भी हुई है। धूप नहीं निकलने और हल्की बारिश ने तापमान में गिरावट ला दी है। पश्चिम चंपारण का तापमान गिरकर 15 डिग्री तक पहुंच गया है। वही, पटना, पूर्णिया, भागलपुर, गया और मुजफ्फरपुर का न्यूनतम तापमान 20 से 21 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया गया।

इधर, कोहरे के कारण सुबह के समय दृश्यता प्रभावित होने की आशंका है। ऐसे में वाहन चालकों को सावधानी बरतने की जरूरत है। खासकर सुबह के समय सड़कों पर वाहन चलाते हुए सतर्कता बरतनी होगी। मौसम विभाग ने आम लोगों से सावधानी बरतनी कीअपील की है।

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पटना में पांच दिनों में पांच डिग्री तक गिरेगा पारा

राजधानी पटना में अगले पांच दिनों के दौरान मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विज्ञान केंद्र, पटना के पूर्वानुमान के अनुसार, 22 नवंबर को आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। 23 और 24 नवंबर को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दोनों दिन अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं, न्यूनतम तापमान 23 नवंबर को 20 डिग्री और 24 नवंबर को 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।

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पटना में 25 और 26 नवंबर को सुबह छाएगी धुंध

मौसम विभाग के अनुसार, 25 और 26 नवंबर को सुबह के समय कोहरा या धुंध छाई रह सकती है। हालांकि, दिन चढ़ने के साथ आसमान मुख्य रूप से साफ रहने का पूर्वानुमान है। 25 नवंबर को अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। वहीं, 26 नवंबर को अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इस तरह पांच दिनों में पटना के न्यूनतम तापमान में पांच डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने का अनुमान है। इससे सुबह और शाम के समय ठंड का असर बढ़ेगा।

