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मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में विश्वविद्यालय थाना और जिला स्कूल के नए भवनों से जुड़ी परियोजनाएं भी शामिल रहीं। इन भवनों के निर्माण से पुलिस व्यवस्था और शैक्षणिक आधारभूत संरचना को बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।इसके अलावा करीब 30 पुलों और लगभग 30 पंचायत सरकार भवनों की योजनाओं को भी लोकार्पित और शिलान्यास की गई परियोजनाओं में शामिल किया गया। इनसे ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन और पंचायत स्तर पर प्रशासनिक सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर दिया गया है।विकास योजनाओं में ग्रामीण कार्य विभाग की 42 सड़कें शामिल हैं। इनके जरिए ग्रामीण इलाकों में संपर्क व्यवस्था बेहतर बनाने का लक्ष्य है। वहीं, पथ निर्माण विभाग की दो सड़क परियोजनाओं को भी इस कार्यक्रम में शामिल किया गया। इन परियोजनाओं से गांवों और शहर के बीच आवागमन आसान होने तथा स्थानीय लोगों को बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।दरभंगा दौरे की शुरुआत मुख्यमंत्री ने प्रसिद्ध श्यामा माई मंदिर में दर्शन-पूजन के साथ की। इसके बाद वे नागेंद्र झा स्टेडियम पहुंचे। यहां उन्होंने विभिन्न विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया और संबंधित योजनाओं की जानकारी ली।कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने एक नवजात को पोलियो की खुराक पिलाकर पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ भी किया। इसके साथ ही अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ जिले में चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा की गई।मुख्यमंत्री के दौरे का समापन नागेंद्र झा स्टेडियम में आयोजित 54वें मिथिला विभूति पर्व समारोह के उद्घाटन के साथ हुआ। इस दौरान जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में जिले की विकास योजनाओं के साथ मिथिला की सांस्कृतिक विरासत और पहचान को भी प्रमुखता दी गई।मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने कार्यक्रम स्थलों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। डीएम कौशल कुमार, एसएसपी जगुनाथ रेड्डी और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. संजय कुमार चौधरी ने कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण कर तैयारियों की निगरानी की थी।