बिहार: चुनाव आयोग के खिलाफ शेखपुरा में कांग्रेस का प्रदर्शन, ज्ञानेश कुमार पर कार्रवाई की मांग

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की बर्खास्तगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर सोमवार को शेखपुरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क से लेकर कलेक्ट्रेट परिसर तक जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस के प्रदेश नेता जितेंद्र नाथ के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता आजाद हिंद आश्रम से जुलूस की शक्ल में हाथों में कांग्रेस का झंडा लिए और चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां प्रदर्शन सभा में तब्दील हो गया।

सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता जितेंद्र नाथ ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर नाम हटाने और नए नाम जोड़ने का काम किया गया। यह प्रक्रिया भाजपा के राजनीतिक हितों से प्रभावित थी। कांग्रेस नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने के साथ उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग भी उठाई।

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वहीं, कांग्रेस नेता राहुल कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग के तीनों पदों की संवैधानिक व्यवस्था समान है और आयोग के निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाने चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस व्यवस्था की अनदेखी करते हुए मनमाने तरीके से निर्णय लिए और भाजपा के इशारे पर काम किया। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में बदलाव और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर पार्टी लगातार सवाल उठाती रही है। देश के कई हिस्सों में कांग्रेस ने इसी मुद्दे पर CEC के खिलाफ प्रदर्शन किए हैं।

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सभा को कांग्रेस जिलाध्यक्ष आनंदी यादव, राजेश रंजन उर्फ गुरु मुखिया, विपिन चौरसिया, मुन्ना सिंह सहित अन्य नेताओं ने भी संबोधित किया। प्रदर्शन के बाद कांग्रेस नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

सोमवार के प्रदर्शन में लंबे अंतराल के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में मौजूदगी देखने को मिली। कलेक्ट्रेट के समीप कांग्रेस के झंडे के नीचे जुटी भीड़ ने चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की