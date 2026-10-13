14 अक्तूबर का पंचांग: आश्विन माह शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय

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बुधवार, 14 अक्तूबर को आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। इस तिथि पर देवी दुर्गा के चौथे स्वरूप की पूजा होती है। इस तिथि पर अनुराधा नक्षत्र और आयुष्यमान योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में रहेगा। वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह मंगलदेव होते हैं। आइए जानते हैं 14 अक्तूबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।