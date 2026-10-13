शनि की बदलेगी चाल: शनि के मार्गी होने पर इन राशियों के जीवन से दूर होंगी बाधाएं, मिलेगा भाग्य का साथ

1 of 7 शनि मार्गी 2026 - फोटो : amar ujala







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वैदिक ज्योतिष में शनि की चाल का विशेष प्रभाव रहता है। सभी ग्रहों में शनि सबसे मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं। यह एक राशि में करीब ढाई वर्षों तक रहते हैं, फिर इसके बाद दूसरी राशि में गोचर करते हैं। मौजूदा समय में शनि मीन राशि में वक्री अवस्था में यानी उल्टी चाल में गोचर कर रहे हैं। शनि अभी कई दिनों तक इसी अवस्था में रहेंगे, जिसके कारण कई राशि वालों के लिए आने वाला दिन परेशानियों से भरा हुआ होगा। आपको बता दें शनि 11 दिसंबर 2026 से सीधी चाल से चलना शुरू करे देंगे जिसके बाद से कुछ राशि वालों को लिए आने वाले दिन बहुत ही खास और महत्वपूर्ण रहेंगे। आइए जानते हैं शनि की सीधी चाल से कौन-कौन से राशियां होंगी भाग्यशाली।

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2 of 7 वृषभ राशि - फोटो : amar ujala

शनि के मार्गी होने पर इन राशियों को होगा लाभ

वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि का मार्गी होना अच्छा साबित हो सकता है। आय में बढ़ोतरी के संकेत हैं। नौकर-व्यापार में आपको शनि की सीधी चाल चलने से कई तरह की परेशानियों का अंत होगा। कार्यक्षेत्र में बेहतर अवसरों की प्राप्ति होगी। अधूरे और रुके हुए काम जल्द से जल्द पूरे होंगे।

3 of 7 आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

मिथुन राशि

शनि की उल्टी चाल से सीधी चाल चलने से मिथुन राशि वालों पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। शनि की बदलती चाल से आपको नौकरी में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आर्थिक स्थिति पहले के मुकाबले बेहतर रहेगी। धन प्राप्ति के अवसरों में वृद्धि होगी। बिगड़ा हुआ काम जल्द से जल्द पूरा होता हुआ नजर आएगा। परेशानियों में कमी आएगी और मान-सम्मान में इजाफा देखने को मिलेगा।

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4 of 7 कन्या राशि - फोटो : amar ujala

कन्या राशि

शनि का वक्री से मार्गी होना कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेगा। आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी नौकरी से जुड़े मामलों में आपको लाभ मिलेगा। व्यापार में कोई नई तरह की डील हाथ लग सकती है। आपको थोड़ा धैर्य बनाए रखना होगा। धन से जुड़े मामलों में आपको किसी भी तरह की हड़बड़ी नहीं दिखाना होगा। कोई बेहतर अवसर आपके हाथ लग सकता है। आने वाले समय में आपकी आय में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिलेगा।

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