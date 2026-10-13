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3 ग्रहों का संयोग: शुक्र की राशि में बनेगा त्रिग्रही योग, इन राशियों की परेशानियां होंगी कम और बढ़ेगी आय

Tue, 13 Oct 2026 05:22 PM IST
विनोद शुक्ला ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Tue, 13 Oct 2026 05:22 PM IST
सार

17 अक्तूबर को सूर्य के तुला राशि में गोचर करने से त्रिग्रही योग बनेगा, जिससे कुछ राशि वालों के लिए आने वाला समय बहुत ही शुभ और लाभकारी साबित होगा। 

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trigrahi yog 17 october sun venus mercury yuti in libra these zodiac sign will be lucky
तुला राशि में त्रिग्रही योग का राशियों पर प्रभाव - फोटो : अमर उजाला
वैदिक ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की चाल जब-जब बदलती है तो इसका व्यापक असर सभी 12 राशियों के जातकों के ऊपर देखने को मिलेता है। वैदिक पंचांग के अनुसार, 17 अक्तूबर 2026 को तुला राशि में त्रिग्रही योग बनेगा। ये त्रिग्रही योग सूर्य, शुक्र और बुध की युति से बनेगा। ज्योतिष शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार, इस योग का प्रभाव सभी राशियों के जातकों के करियर, कारोबार और आर्थिक स्थिति में देखने को मिलेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब एक राशि में तीन ग्रह स्थिति होते हैं तो उसे त्रिग्रही योग कहा जाता है। पंचांग के अनुसार, 17 अक्तूबर को ग्रहों के राजा सूर्य अपनी नीच राशि तुला राशि में होंगे। जहां पर पहले से शुक्र और बुधदेव विराजमान हैं। इस तरह के तुला राशि में सूर्य, शुक्र और बुध के संयोग से त्रिग्रही योग बनेगा। त्रिग्रही योग से कुछ राशि के जातकों के लिए आने वाला दिन बहुत ही अच्छा और लाभकारी रहेगा।
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तुला राशि - फोटो : amar ujala
तुला राशि पर त्रिग्रही योग का प्रभाव
तुला राशि के जातकों के लिए त्रिग्रही योग बहुत ही खास और विशेष महत्व वाला योग माना जाता है। नौकरीपेशा जातकों को आने वाले समय में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपको नई तरह की जिम्मेदारी, पदोन्नति से जुड़ी सकारात्मक खबरें सुनने को मिल सकती है। करियर में एक नए तरह के अवसरों की प्राप्ति होगी। आर्थिक मामलों में कोई फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। कानून मामलों में आपकी जीत हो सकती है। 
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कन्या राशि - फोटो : amar ujala
कन्या राशि पर त्रिग्रही योग का प्रभाव
कन्या राशि के जातकों के लिए त्रिग्रही योग आपकी आय और खर्चों में संतुलन बनाने के लिए रहेगा। नौकरी में आपको अच्छे परिमाण की प्राप्ति होगी। नई योजनाओं पर आपको काम करने का अच्छा अवसर मिल सकता है। व्यापार में आपको नए संपर्कों से लाभ मिलने की संभावना है। जल्दबाजी में किसी भी तरह के निवेश करने से आपको बचना होगा। आर्थिक स्थिति में पहले के मुकाबले बेहतर रहेगी।  
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कुंभ राशि - फोटो : amar ujala
कुंभ राशि पर त्रिग्रही योग का लाभ
कुंभ राशि के जातकों के लिए त्रिग्रही योग आपके करियर और आर्थिक योजनाओं के लिहाज से बहुत ही सकारात्मक साबित हो सकता है। जो लोग नौकरी में बदलाव की कोशिश कर रहे हैं उनको नए तरह के अवसर मिल सकते हैं। कारोबार में नई तरह की साझेदारी, विस्तार और पुराने संपर्कों से आपको लाभ मिलेगा। लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होंगे। सफलता प्राप्ति करने के कई तरह के बेहतर अवसर मिलेंगे। 

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
 
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