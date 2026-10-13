3 ग्रहों का संयोग: शुक्र की राशि में बनेगा त्रिग्रही योग, इन राशियों की परेशानियां होंगी कम और बढ़ेगी आय

1 of 4 तुला राशि में त्रिग्रही योग का राशियों पर प्रभाव - फोटो : अमर उजाला







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वैदिक ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की चाल जब-जब बदलती है तो इसका व्यापक असर सभी 12 राशियों के जातकों के ऊपर देखने को मिलेता है। वैदिक पंचांग के अनुसार, 17 अक्तूबर 2026 को तुला राशि में त्रिग्रही योग बनेगा। ये त्रिग्रही योग सूर्य, शुक्र और बुध की युति से बनेगा। ज्योतिष शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार, इस योग का प्रभाव सभी राशियों के जातकों के करियर, कारोबार और आर्थिक स्थिति में देखने को मिलेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब एक राशि में तीन ग्रह स्थिति होते हैं तो उसे त्रिग्रही योग कहा जाता है। पंचांग के अनुसार, 17 अक्तूबर को ग्रहों के राजा सूर्य अपनी नीच राशि तुला राशि में होंगे। जहां पर पहले से शुक्र और बुधदेव विराजमान हैं। इस तरह के तुला राशि में सूर्य, शुक्र और बुध के संयोग से त्रिग्रही योग बनेगा। त्रिग्रही योग से कुछ राशि के जातकों के लिए आने वाला दिन बहुत ही अच्छा और लाभकारी रहेगा।

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2 of 4 तुला राशि - फोटो : amar ujala

तुला राशि पर त्रिग्रही योग का प्रभाव

तुला राशि के जातकों के लिए त्रिग्रही योग बहुत ही खास और विशेष महत्व वाला योग माना जाता है। नौकरीपेशा जातकों को आने वाले समय में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपको नई तरह की जिम्मेदारी, पदोन्नति से जुड़ी सकारात्मक खबरें सुनने को मिल सकती है। करियर में एक नए तरह के अवसरों की प्राप्ति होगी। आर्थिक मामलों में कोई फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। कानून मामलों में आपकी जीत हो सकती है।

3 of 4 कन्या राशि - फोटो : amar ujala

कन्या राशि पर त्रिग्रही योग का प्रभाव

कन्या राशि के जातकों के लिए त्रिग्रही योग आपकी आय और खर्चों में संतुलन बनाने के लिए रहेगा। नौकरी में आपको अच्छे परिमाण की प्राप्ति होगी। नई योजनाओं पर आपको काम करने का अच्छा अवसर मिल सकता है। व्यापार में आपको नए संपर्कों से लाभ मिलने की संभावना है। जल्दबाजी में किसी भी तरह के निवेश करने से आपको बचना होगा। आर्थिक स्थिति में पहले के मुकाबले बेहतर रहेगी।

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