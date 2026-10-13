14 अक्तूबर की भाग्यशाली राशियां: बुधवार के दिन इन पांच राशियों को मिलेगा जबरदस्त लाभ, चमक उठेगा भाग्य

1 of 5 भाग्यशाली राशियां - फोटो : अमर उजाला







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14 अक्तूबर, बुधवार को ज्योतिष शास्त्र की गणना के आधार पर कुछ राशि वालों के लिए दिन अच्छा और शुभ रहेगा। आय के नए-नए साधनों में वृद्धि होगी। करियर-कारोबार में आपको आगे बढ़ने के लिए नए-नए अवसर मिलेंगे। कोर्ट-कचहरी के मामलों में आपको लाभ मिल सकता है। आइए जानते हैं कल का दिन किन राशियों के लिए शुभ और भाग्यशाली रहेगा।

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2 of 5 मेष राशि - फोटो : amar ujala

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए कल का दिन पिछले दिनों के मुकाबले शानदार और उपलब्धियों से भरपूर रहेगा। संतान की तरफ से कोई शुभ और अच्छी खबरें सुनने को मिल सकती है। आय में अचानक वृद्धि के योग होंगे। आर्थिक लाभ के सुनहरे अवसर आपको मिलेंगे। कल के दिन कोई बड़ी उपलब्धियां हासिल हो सकती है। कोर्ट-कचहरी के मामलों में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है।





3 of 5 सिंह राशि - फोटो : amar ujala

सिंह राशि

बुधवार का दिन कामकाज के लिहाज से बहुत ही शानदार और शुभ रहेगा। व्यापार में आपकी योजनाएं कामयाब होंगी। लंबे समय से अटका हुआ कोई कोई पूरा होगा जिससे आपको काफी राहत मिलेगी। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आपको नए-तरह के अवसरों की प्राप्त होगी। आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलेगा।

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4 of 5 वृश्चिक राशि - फोटो : amar ujala

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कल का दिन आर्थिक लिहाज से शुभ और अच्छा साबित होगा। करियर-कारोबार में धन लाभ के अवसरों में वृद्धि होगी। जो लोग बेरोजगार और नौकरी की तलाश में हैं उनको अच्छी खबरें सुनने को मिल सकती है। प्रेम संबंधों के लिहाज से कल का दिन अनुकूल रहेगा। आय में लगातार वृद्धि होगी।

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