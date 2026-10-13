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14 अक्तूबर की भाग्यशाली राशियां: बुधवार के दिन इन पांच राशियों को मिलेगा जबरदस्त लाभ, चमक उठेगा भाग्य

Tue, 13 Oct 2026 07:46 PM IST
विनोद शुक्ला ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Tue, 13 Oct 2026 07:46 PM IST
सार

बुधवार, 14 अक्तूबर को ग्रहों-नक्षत्रों की बदली हुई चाल का प्रभाव सभी 12 राशियों के जातकों के ऊपर पड़ेगा। ऐसे में आइए जानते हैं 14 अक्तूबर की भाग्यशाली राशियां कौन-कौन सी हैं।

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भाग्यशाली राशियां - फोटो : अमर उजाला
14 अक्तूबर, बुधवार को ज्योतिष शास्त्र की गणना के आधार पर कुछ राशि वालों के लिए दिन अच्छा और शुभ रहेगा। आय के नए-नए साधनों में वृद्धि होगी। करियर-कारोबार में आपको आगे बढ़ने के लिए नए-नए अवसर मिलेंगे। कोर्ट-कचहरी के मामलों में आपको लाभ मिल सकता है। आइए जानते हैं कल का दिन किन राशियों के लिए शुभ और भाग्यशाली रहेगा। 
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मेष राशि - फोटो : amar ujala
मेष राशि
मेष राशि के जातकों के लिए कल का दिन पिछले दिनों के मुकाबले शानदार और उपलब्धियों से भरपूर रहेगा। संतान की तरफ से कोई शुभ और अच्छी खबरें सुनने को मिल सकती है। आय में अचानक वृद्धि के योग होंगे। आर्थिक लाभ के सुनहरे अवसर आपको मिलेंगे। कल के दिन कोई बड़ी उपलब्धियां हासिल हो सकती है। कोर्ट-कचहरी के मामलों में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। 

 
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सिंह राशि - फोटो : amar ujala
सिंह राशि
बुधवार का दिन कामकाज के लिहाज से बहुत ही शानदार और शुभ रहेगा। व्यापार में आपकी योजनाएं कामयाब होंगी। लंबे समय से अटका हुआ कोई कोई पूरा होगा जिससे आपको काफी राहत मिलेगी। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आपको नए-तरह के अवसरों की प्राप्त होगी। आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलेगा। 
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वृश्चिक राशि - फोटो : amar ujala
वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कल का दिन आर्थिक लिहाज से शुभ और अच्छा साबित होगा। करियर-कारोबार में धन लाभ के अवसरों में वृद्धि होगी। जो लोग बेरोजगार और नौकरी की तलाश में हैं उनको अच्छी खबरें सुनने को मिल सकती है। प्रेम संबंधों के लिहाज से कल का दिन अनुकूल रहेगा। आय में लगातार वृद्धि होगी। 
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आज का राशिफल - फोटो : amar ujala
मकर राशि
मकर राशि वालों के लिए बुधवार का दिन शुभ और अच्छे अवसरों के साथ लेकर आने वाला है। आपको लेन-देन के मामले में थोड़ा संभलकर चलना होगा। प्रेम संबंधों में पहले की तुलना में मधुरता बनी रहेगी। कोई बड़ा उपहार मिल सकता है। 

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
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