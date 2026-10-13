मायावी ग्रह राहु बदलेंगे राशि, मेष समेत इन 3 राशियों को मिल सकता है आर्थिक लाभ, जानें कब और कहां होगा गोचर

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ज्योतिष शास्त्र में राहु को मायावी ग्रह माना जाता है। राहु की चाल और राशि परिवर्तन का प्रभाव व्यक्ति के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति और जीवन में आने वाले अवसरों पर पड़ने की मान्यता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार, राहु का गोचर कुछ राशियों के लिए नए अवसर लेकर आ सकता है, जबकि कुछ जातकों को इस दौरान सावधानी बरतने की जरूरत हो सकती है। 5 दिसंबर 2026 को राहु के मकर राशि में प्रवेश को लेकर मेष, वृषभ और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आर्थिक उन्नति, आय में वृद्धि और कार्यक्षेत्र में प्रगति के योग बताए जा रहे हैं। नौकरीपेशा लोगों को करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं, जबकि कारोबार से जुड़े जातकों को लाभ कमाने के नए रास्ते मिल सकते हैं। हालांकि, इन संभावनाओं का वास्तविक प्रभाव व्यक्ति की कुंडली में ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करता है। आइए जानते हैं राहु के इस राशि परिवर्तन से किन तीन राशियों को लाभ मिलने के संकेत हैं।

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2 of 6 राहु हुए महाबली इन राशियों के जीवन में होंगे चमत्कार - फोटो : Amar Ujala

वैदिक ज्योतिष में राहु को छाया ग्रह माना जाता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, राहु का राशि परिवर्तन व्यक्ति के जीवन में अचानक बदलाव, नए अवसर और चुनौतियां लेकर आ सकता है। इसका प्रभाव करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति और सामाजिक प्रतिष्ठा जैसे क्षेत्रों पर भी देखा जाता है। अब 5 दिसंबर 2026 को राहु राशि परिवर्तन करने वाले हैं। इस गोचर के दौरान राहु कुंभ राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिषीय आकलन के अनुसार, मेष, वृषभ और वृश्चिक राशि के जातकों को इस अवधि में करियर और आर्थिक मामलों में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। हालांकि, इसका वास्तविक प्रभाव व्यक्ति की जन्मकुंडली में राहु की स्थिति पर निर्भर करेगा।

3 of 6 दृक पंचांग के अनुसार, राहु 5 दिसंबर 2026 को रात 10 बजकर 33 मिनट पर कुंभ राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। - फोटो : amar ujala

कब होगा राहु का राशि परिवर्तन?

दृक पंचांग के अनुसार, राहु 5 दिसंबर 2026 को रात 10 बजकर 33 मिनट पर कुंभ राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष में राहु की गति को वक्री माना जाता है। राहु के इस गोचर का असर सभी 12 राशियों पर अलग-अलग हो सकता है। आइए जानते हैं मेष, वृषभ और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह परिवर्तन कैसा रहने की संभावना है।

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4 of 6 आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर करियर और आर्थिक योजनाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है। नौकरी करने वाले लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं या कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर सामने आ सकते हैं। जो लोग लंबे समय से नौकरी बदलने या बेहतर पद पाने की कोशिश कर रहे हैं, वे नए विकल्पों पर विचार कर सकते हैं। कारोबार से जुड़े जातकों को अपने काम का विस्तार करने या नई योजनाओं पर काम शुरू करने का अवसर मिल सकता है। हालांकि, किसी भी बड़े निवेश या व्यावसायिक समझौते से पहले सभी पहलुओं की जांच करना जरूरी होगा। जल्दबाजी में लिया गया फैसला परेशानी बढ़ा सकता है। सही योजना और मेहनत के साथ आगे बढ़ने से बेहतर परिणाम पाने की संभावना बन सकती है।

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5 of 6 नौकरीपेशा लोगों को अपनी योग्यता दिखाने और कार्यक्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने का मौका मिल सकता है। - फोटो : amar ujala