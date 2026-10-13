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मायावी ग्रह राहु बदलेंगे राशि, मेष समेत इन 3 राशियों को मिल सकता है आर्थिक लाभ, जानें कब और कहां होगा गोचर

Tue, 13 Oct 2026 06:32 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Tue, 13 Oct 2026 06:32 PM IST
सार

ज्योतिष शास्त्र में राहु को मायावी ग्रह माना जाता है, जिसका राशि परिवर्तन सभी 12 राशियों के जीवन पर प्रभाव डाल सकता है। 5 दिसंबर 2026 को राहु के मकर राशि में प्रवेश को लेकर मेष, वृषभ और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आर्थिक उन्नति और करियर में प्रगति के संकेत बताए जा रहे हैं। आइए जानते हैं इस गोचर से किन क्षेत्रों में लाभ मिलने की संभावना है।

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Rahu Transit 2026 Rahu to Enter Capricorn on December 5 Bringing Financial Growth for These 3 Zodiac Signs

ज्योतिष शास्त्र में राहु को मायावी ग्रह माना जाता है। राहु की चाल और राशि परिवर्तन का प्रभाव व्यक्ति के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति और जीवन में आने वाले अवसरों पर पड़ने की मान्यता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार, राहु का गोचर कुछ राशियों के लिए नए अवसर लेकर आ सकता है, जबकि कुछ जातकों को इस दौरान सावधानी बरतने की जरूरत हो सकती है। 5 दिसंबर 2026 को राहु के मकर राशि में प्रवेश को लेकर मेष, वृषभ और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आर्थिक उन्नति, आय में वृद्धि और कार्यक्षेत्र में प्रगति के योग बताए जा रहे हैं। नौकरीपेशा लोगों को करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं, जबकि कारोबार से जुड़े जातकों को लाभ कमाने के नए रास्ते मिल सकते हैं। हालांकि, इन संभावनाओं का वास्तविक प्रभाव व्यक्ति की कुंडली में ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करता है। आइए जानते हैं राहु के इस राशि परिवर्तन से किन तीन राशियों को लाभ मिलने के संकेत हैं।

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Rahu Transit 2026 Rahu to Enter Capricorn on December 5 Bringing Financial Growth for These 3 Zodiac Signs
राहु हुए महाबली इन राशियों के जीवन में होंगे चमत्कार - फोटो : Amar Ujala

वैदिक ज्योतिष में राहु को छाया ग्रह माना जाता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, राहु का राशि परिवर्तन व्यक्ति के जीवन में अचानक बदलाव, नए अवसर और चुनौतियां लेकर आ सकता है। इसका प्रभाव करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति और सामाजिक प्रतिष्ठा जैसे क्षेत्रों पर भी देखा जाता है। अब 5 दिसंबर 2026 को राहु राशि परिवर्तन करने वाले हैं। इस गोचर के दौरान राहु कुंभ राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिषीय आकलन के अनुसार, मेष, वृषभ और वृश्चिक राशि के जातकों को इस अवधि में करियर और आर्थिक मामलों में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। हालांकि, इसका वास्तविक प्रभाव व्यक्ति की जन्मकुंडली में राहु की स्थिति पर निर्भर करेगा।

Rahu Transit 2026 Rahu to Enter Capricorn on December 5 Bringing Financial Growth for These 3 Zodiac Signs
दृक पंचांग के अनुसार, राहु 5 दिसंबर 2026 को रात 10 बजकर 33 मिनट पर कुंभ राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। - फोटो : amar ujala

कब होगा राहु का राशि परिवर्तन?
दृक पंचांग के अनुसार, राहु 5 दिसंबर 2026 को रात 10 बजकर 33 मिनट पर कुंभ राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष में राहु की गति को वक्री माना जाता है। राहु के इस गोचर का असर सभी 12 राशियों पर अलग-अलग हो सकता है। आइए जानते हैं मेष, वृषभ और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह परिवर्तन कैसा रहने की संभावना है।

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Rahu Transit 2026 Rahu to Enter Capricorn on December 5 Bringing Financial Growth for These 3 Zodiac Signs
आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

मेष राशि 
मेष राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर करियर और आर्थिक योजनाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है। नौकरी करने वाले लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं या कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर सामने आ सकते हैं। जो लोग लंबे समय से नौकरी बदलने या बेहतर पद पाने की कोशिश कर रहे हैं, वे नए विकल्पों पर विचार कर सकते हैं। कारोबार से जुड़े जातकों को अपने काम का विस्तार करने या नई योजनाओं पर काम शुरू करने का अवसर मिल सकता है। हालांकि, किसी भी बड़े निवेश या व्यावसायिक समझौते से पहले सभी पहलुओं की जांच करना जरूरी होगा। जल्दबाजी में लिया गया फैसला परेशानी बढ़ा सकता है। सही योजना और मेहनत के साथ आगे बढ़ने से बेहतर परिणाम पाने की संभावना बन सकती है।

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Rahu Transit 2026 Rahu to Enter Capricorn on December 5 Bringing Financial Growth for These 3 Zodiac Signs
नौकरीपेशा लोगों को अपनी योग्यता दिखाने और कार्यक्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने का मौका मिल सकता है। - फोटो : amar ujala

वृषभ राशि
वृषभ राशि के जातकों के लिए यह गोचर आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में नए विकल्प तलाशने का अवसर दे सकता है। आय बढ़ाने के लिए नए काम, अतिरिक्त जिम्मेदारियों या पुराने संपर्कों से जुड़े अवसर सामने आ सकते हैं। जिन लोगों के कुछ काम लंबे समय से अटके हुए हैं, वे उन्हें पूरा करने के लिए नए सिरे से प्रयास कर सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को अपनी योग्यता दिखाने और कार्यक्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने का मौका मिल सकता है। वहीं, कारोबार करने वाले लोग अपने व्यवसाय में बदलाव या विस्तार की योजना बना सकते हैं। आर्थिक मामलों में लाभ की संभावनाओं के साथ खर्चों और बचत के बीच संतुलन बनाए रखना भी जरूरी होगा। नौकरी बदलने, साझेदारी करने या निवेश करने से पहले सोच-समझकर फैसला लेना बेहतर रहेगा।

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