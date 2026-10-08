12-18 अक्तूबर का साप्ताहिक राशिफल: पांच राशियों के लिए शुभ रहेगा सप्ताह, जानें बाकी राशियों का हाल

1 of 13 साप्ताहिक राशिफल 12-18 अक्तूबर - फोटो : AI







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12 से 18 अक्तूबर 2026 का सप्ताह ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस दौरान कई ग्रहों की स्थिति में बदलाव देखने को मिलेगा, जिसका प्रभाव करियर, धन, व्यापार, रिश्तों और पारिवारिक जीवन पर पड़ सकता है। सप्ताह की शुरुआत में सूर्य कन्या राशि में रहेंगे और 18 अक्तूबर को तुला राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं बुध और वक्री शुक्र पूरे सप्ताह तुला राशि में स्थित रहेंगे। इससे बातचीत, साझेदारी, रिश्तों और आर्थिक मामलों से जुड़े निर्णय प्रमुख रह सकते हैं। वक्री शुक्र के प्रभाव में पुराने रिश्तों, अधूरे फैसलों और आर्थिक योजनाओं की दोबारा समीक्षा करनी पड़ सकती है।



मंगल और गुरु इस सप्ताह कर्क राशि में रहेंगे। गुरु यहां उच्च अवस्था में हैं, जबकि मंगल नीच अवस्था में माने जाते हैं। ऐसे में भावनाओं और महत्वपूर्ण फैसलों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। शनि मीन राशि में वक्री रहेंगे, जबकि राहु कुंभ और केतु सिंह राशि में रहेंगे।



18 अक्तूबर को सूर्य के तुला राशि में प्रवेश के साथ ग्रहों की स्थिति में एक और महत्वपूर्ण बदलाव होगा। कुल मिलाकर यह सप्ताह पुराने काम पूरे करने, आर्थिक फैसलों में सावधानी बरतने और रिश्तों में समझदारी से आगे बढ़ने का रहेगा। आइए जानते हैं सभी 12 राशियों के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है।

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मेष

मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सामान्य फलदायी रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में कार्य विशेष में अचानक से बाधा आने से मन खिन्न रहेगा। किसी प्रिय व्यक्ति द्वारा समय पर सहयोग न करें और भावनात्मक पीड़ा हो सकती है। सप्ताह के पूर्वार्ध का समय काफी भाग-दौड़ वाला रहेगा। इस दौरान करियर-कारोबार अथवा निजी कार्यों के लिए लंबी दूरी की यात्रा भी संभव है। इस सप्ताह मेष राशि के जातकों को अपनी सेहत, संपत्ति और संबंधों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी।



सप्ताह की शुरुआत से ही अपने खानपान और दिनचर्या को सही रखें और मौसमी बीमारी को लेकर सचेत रहें। व्यवसाय की दृष्टि से सप्ताह का पूर्वार्ध सामान्य लेकिन उत्तरार्ध चुनौती भरा रह सकता है। इस दौरान आपको किसी भी नई योजना में बहुत सोच-समझकर धन निवेश करना चाहिए। नौकरीपेशा लोगों को अपने काम बहुत सावधानी के साथ समय पर करने होंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध का समय थोड़ा खर्चीला रहने वाला है। घरेलू महिलाओं का अधिकांश समय धार्मिक कार्यों में लगेगा। प्रेम संबंध कीदृष्टि से यह सप्ताह थोड़ा परेशानी लिए रह सकता है। इस सप्ताह अपने पार्टनर के साथ वाद-विवाद करने से बचें और भावावेश में कोई निर्णय न लें। जीवनसाथी से दूर रहने की स्थिति बन सकती है।



उपाय: प्रतिदिन देवी दुर्गा की पूजा में चालीसा का पाठ करें।



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वृषभ

वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह औसत फलदायी कहा जाएगा। सप्ताह की शुरुआत में वृषभ राशि के जातकों के धैर्य और विवेक की परीक्षा होगी। इस दौरान अचानक से कुछेक बड़े खर्च आ जाने से वित्तीय स्थिति गड़बड़ा सकती है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो यह समय आपके लिए किसी योजना में धन लगाने के लिए अनुकूल नहीं कहा जाएगा। यदि ऐसा करना बहुत जरूरी हो तो अपने शुभचिंतकों की सलाह अवश्य लें और कागजी काम समयपर निबटाएं। नौकरीपेशा लोगों को अपने कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर के साथ तालमेल बिठाने की आवश्यकता रहेगी।



सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध थोड़ा राहत भरा कहा जाएगा। इस दौरान बीते कुछ समय से चली आ रही किसी समस्या का समाधान खोजने में कामयाबी मिल सकती है। हालांकि इस दौरान आपको बेवजह का क्रोध, व्यग्रता एवं झुंझलाहट आदि पर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा बनती बात भी बिगड़ सकती है। विपरीत स्थितियों से बचने के लिए लोगों के साथ बात-व्यवहार सही रखें। इस सप्ताह किसी अजनबी व्यक्ति पर अधिक भरोसा करना अनुकूल नहीं होगा। स्वजनों के साथ उपजे मतभेद को संवाद के जरिए दूर करें। प्रेमप्रसंग में सावधानी अपेक्षित रहेगी।



उपाय: प्रतिदिन स्फटिक के श्रीयंत्र की पूजा एवं श्री सूक्त का पाठ करें।



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मिथुन

मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा उतार-चढ़ाव लिए रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में घरेलू समस्याओं को लेकर आप मन से परेशान रहेंगे। इस दौरान आपको अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखते हुए कुछेक चीजों से समझौता करने की जरूरत रहेगी, अन्यथा बात बनने की बजाय बिगड़ सकती है। नौकरीपेशा लोगों पर सप्ताह की शुरुआत में कामकाज का अतिरिक्त बोझ बना रहेगा। इस हफ्ते कार्यस्थल पर आपकी जिम्मेदारियों में बड़ा बदलाव होने की संभावना बनेगी। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं तो आपको मनचाहे फल के लिए सामान्य से कहीं ज्यादा परिश्रम की आवश्यकता रहेगी।



आर्थिक दृष्टि से सप्ताह के उत्तरार्ध का समय थोड़ा चुनौती भरा रह सकता है। इस दौरान अचानक से कुछेक बड़े खर्च आ जाने या फिर किसी व्यक्ति को न चाहते हुए भी धन उधार देने के कारण आपका बजट गड़बड़ा सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में जीवनसाथी की सेहत को लेकर मन चिंतित रहेगा। यह समय कामकाजी महिलाओं के लिए थोड़ा चुनौती भरा रहेगा। उन्हें घर और कार्यक्षेत्र के बीच तालमेल बिठाने में मुश्किलें आ सकती हैं। प्रेम संबंध में किसी बात को लेकर गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं।



उपाय: प्रतिदिन हनुमान जी की विधि-विधान से पूजा एवं चालीसा का पाठ करें।



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