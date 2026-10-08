ग्रहों का षडाष्टक योग मचाएगा हलचल, 9 अक्तूबर को इन 5 राशियों को रहना होगा बेहद सावधान

1 of 5 बुध-शनि षडाष्टक योग - फोटो : AI







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ज्योतिष गणना के अनुसार, 9 अक्टूबर 2026, शुक्रवार को बुध और शनि के बीच षडाष्टक योग का निर्माण होगा। जब दो ग्रह एक-दूसरे से करीब 150 डिग्री के कोण पर स्थित होते हैं, तब षडाष्टक योग बनता है। ज्योतिष में इस योग को चुनौतीपूर्ण माना जाता है और इसके प्रभाव से कुछ राशियों को आर्थिक, कामकाज और व्यक्तिगत जीवन में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। इस बार षडाष्टक योग का प्रभाव कुछ राशियों के जातकों पर पड़ने की ज्योतिषीय मान्यता है। ऐसे में इन राशियों के लोगों को जल्दबाजी में फैसले लेने और अनावश्यक खर्च से बचने की सलाह दी जाती है। आइए जानते हैं किन क्षेत्रों में सावधानी बरतनी होगी।

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2 of 5 ऑफिस में किसी वरिष्ठ अधिकारी या सहकर्मी के साथ विचारों का मतभेद होने की संभावना बन सकती है। - फोटो : अमर उजाला

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए षडाष्टक योग का प्रभाव कार्यक्षेत्र में कुछ चुनौतियां बढ़ा सकता है। ऑफिस में किसी वरिष्ठ अधिकारी या सहकर्मी के साथ विचारों का मतभेद होने की संभावना बन सकती है। आपकी बात सही होने के बावजूद उसे रखने का तरीका विवाद का कारण बन सकता है। इसलिए इस दौरान बहस में पड़ने के बजाय शांत रहकर अपनी बात रखने की कोशिश करें। काम से जुड़ा कोई फैसला लेते समय जल्दबाजी करना भी नुकसानदायक हो सकता है। अगर किसी नई जिम्मेदारी, प्रोजेक्ट या महत्वपूर्ण काम को लेकर निर्णय लेना है तो उसके हर पहलू पर विचार करें। गुस्से या आवेश में आकर नौकरी या काम से जुड़ा कोई बड़ा फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा। व्यापार करने वाले जातक भी साझेदारी या किसी महत्वपूर्ण समझौते से पहले नियम और शर्तों को ध्यान से पढ़ लें।

3 of 5 अचानक खर्च बढ़ने से आर्थिक योजना बिगड़ सकती है। - फोटो : अमर उजाला

कर्क राशि

कर्क राशि के जातकों के लिए षडाष्टक योग आर्थिक और मानसिक दोनों स्तर पर कुछ दबाव बढ़ा सकता है। अचानक खर्च बढ़ने से आर्थिक योजना बिगड़ सकती है। घर-परिवार से जुड़े किसी काम में अतिरिक्त धन खर्च करना पड़ सकता है। ऐसे में बजट बनाकर चलना और गैरजरूरी खरीदारी को कुछ समय के लिए टालना बेहतर रहेगा। इस अवधि में छोटी-छोटी बातों को लेकर तनाव लेने से बचें। परिवार, दोस्तों या कार्यस्थल पर किसी व्यक्ति के साथ मतभेद होने की स्थिति बन सकती है। भावनाओं में आकर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय सामने वाले की बात समझने की कोशिश करें। किसी विवाद को बढ़ाने के बजाय बातचीत से मामला सुलझाना आपके लिए बेहतर रहेगा। बड़े आर्थिक फैसलों में भी जल्दबाजी न करें।

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4 of 5 किसी भी काम को जल्द पूरा करने के चक्कर में महत्वपूर्ण जानकारी नजरअंदाज करना नुकसान पहुंचा सकता है। - फोटो : अमर उजाला

कन्या राशि

कन्या राशि के जातकों को षडाष्टक योग के दौरान खासतौर पर अपने फैसलों में सावधानी बरतने की जरूरत होगी। किसी भी काम को जल्द पूरा करने के चक्कर में महत्वपूर्ण जानकारी नजरअंदाज करना नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए नौकरी, व्यापार या व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले उसके फायदे और नुकसान पर अच्छी तरह विचार करें। पैसों से जुड़े मामलों में अतिरिक्त सतर्कता जरूरी होगी। निवेश, उधार या किसी बड़े लेन-देन में जल्दबाजी करने से बचें। सामने वाले की बात पर केवल भरोसा करने के बजाय जरूरी दस्तावेज और जानकारी स्वयं जांच लें। इस दौरान फिजूलखर्ची भी बजट बिगाड़ सकती है। अगर लंबे समय से कोई गैरजरूरी खरीदारी करने की योजना बना रहे हैं तो उसे कुछ समय के लिए टालना बेहतर हो सकता है।

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5 of 5 नौकरीपेशा लोगों को काम का दबाव अधिक महसूस हो सकता है - फोटो : अमर उजाला