Guru Nakshatra Gochar 2026: देवगुरु बृहस्पति 8 अक्तूबर 2026 को अश्लेषा नक्षत्र के चौथे चरण में प्रवेश कर चुके हैं। ज्योतिषियों के अनुसार, अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी बुध हैं, जिन्हें ग्रहों का राजकुमार माना जाता है। वहीं, देवगुरु बृहस्पति को ग्रहों के गुरु के रूप में जाना जाता है। ज्योतिष में गुरु को भाग्य, संतान, विवाह और ज्ञान का कारक माना जाता है, जबकि बुध व्यापार, वाणी और संचार का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में गुरु का बुध के नक्षत्र में गोचर ज्योतिषीय दृष्टि से काफी प्रभावशाली माना जा रहा है। मान्यता है कि, गुरु और बुध की यह स्थिति कुछ राशि वालों के लिए सुख-सौभाग्य बढ़ाने वाली साबित हो सकती है। इस दौरान जातकों को घर-परिवार से जुड़ी खुशियां मिल सकती हैं। साथ ही, संतान और विवाह से जुड़े मामलों में भी सकारात्मक परिणाम मिलने के योग बन सकते हैं। आइए इन लकी राशियों को जानते हैं।