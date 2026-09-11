आज का पंचांग: भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय

11:53-12:41सूर्योदय का समय- 06:05सूर्यास्त का समय- 18:28चन्द्रोदय- 04:59चन्द्रास्त- 17:54गुलिक काल-06:05-07:38राहुकाल:09:11-10:44यमगण्ड:13:50-15:23काल: सुबह 6:04 से 7:37 बजेशुभ: सुबह 7:37 से 9:11 बजेरोग: सुबह 9:11 से 10:44 बजेउद्वेग: सुबह 10:44 से दोपहर 12:17 बजेचर: दोपहर 12:17 से 1:50 बजेलाभ: दोपहर 1:50 से 3:23 बजेअमृत: दोपहर 3:23 से 4:56 बजेकाल: शाम 4:56 से 6:30 बजेलाभ: शाम 6:30 से 7:56 बजेउद्वेग: शाम 7:56 से 9:23 बजेशुभ: रात 9:23 से 10:50 बजेअमृत: रात 10:50 से 12:17 बजेचर: रात 12:17 से 1:44 बजेरोग: रात 1:44 से 3:11 बजेकाल: रात 3:11 से 4:38 बजेलाभ: सुबह 4:38 से 6:05 बजे