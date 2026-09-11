आज का पंचांग: भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय
12 September Ka Panchang: 12 सितंबर को भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। इस दिन चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में रहेगा और इस राशि के स्वामी ग्रह बुध होते हैं।
विस्तार
Panchang 12 September: 12 सितंबर को भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अमावस्या तिथि है। इस तिथि पर उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र और शुभ योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में होगा, जिसके स्वामी बुध होते हैं। आइए जानते हैं 12 सितंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।
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आज का पंचांग- 12 सितंबर 2026
|तिथि
|प्रतिपदा
|07:46 तक
|नक्षत्र
|उत्तराफाल्गुनी
|12:54 तक
|प्रथम करण
|बव
|07:46 तक
|द्वितीय करण
|बालव
|19:23 तक
|पक्ष
|शुक्ल
|वार
|शनिवार
|योग
|शुभ
|15:08 तक
|सूर्योदय
|06:05
|सूर्यास्त
|18:28
|चंद्रमा
|कन्या राशि में
|राहुकाल
|09:11-10:44
|विक्रमी संवत्
|2083
|शक संवत
|1948
|पराभव
|मास
|भाद्रपद
|शुभ मुहूर्त
|अभिजीत
|11:53-12:41
11:53-12:41
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सूर्योदय का समय- 06:05
सूर्यास्त का समय- 18:28
चन्द्रोदय- 04:59
चन्द्रास्त- 17:54
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आज का अशुभ मुहूर्त - 12 सितंबर 2026
गुलिक काल-06:05-07:38
राहुकाल:09:11-10:44
यमगण्ड:13:50-15:23
12 सितंबर 2026, शनिवार दिन का चौघड़िया
काल: सुबह 6:04 से 7:37 बजे
शुभ: सुबह 7:37 से 9:11 बजे
रोग: सुबह 9:11 से 10:44 बजे
उद्वेग: सुबह 10:44 से दोपहर 12:17 बजे
चर: दोपहर 12:17 से 1:50 बजे
लाभ: दोपहर 1:50 से 3:23 बजे
अमृत: दोपहर 3:23 से 4:56 बजे
काल: शाम 4:56 से 6:30 बजे
रात का चौघड़िया
लाभ: शाम 6:30 से 7:56 बजे
उद्वेग: शाम 7:56 से 9:23 बजे
शुभ: रात 9:23 से 10:50 बजे
अमृत: रात 10:50 से 12:17 बजे
चर: रात 12:17 से 1:44 बजे
रोग: रात 1:44 से 3:11 बजे
काल: रात 3:11 से 4:38 बजे
लाभ: सुबह 4:38 से 6:05 बजे
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