17 सितंबर से सूर्य बदलेंगे चाल, इन 3 राशियों को धन और करियर में उठानी पड़ सकती है परेशानी

Surya Kanya Rashi Parivartan 2026: इस साल 17 सितंबर 2026 को सूर्य सिंह से निकलकर कन्या राशि में गोचर करने जा रहे हैं। वह सुबह 7 बजकर 47 मिनट पर कन्या में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष में कन्या राशि के स्वामी ग्रहों के राजकुमार बुध हैं और सूर्य व बुध के बीच मित्रता का भाव माना जाता है। हालांकि, कुंडली में ग्रहों की अन्य स्थितियों के चलते सूर्य का यह गोचर कुछ राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो भी सकता है। इस दौरान इन जातकों को करियर, कार्यक्षेत्र, कारोबार, आर्थिक मामलों और वाणी से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आत्मविश्वास में कमी महसूस होने के साथ कई कामों में अपेक्षा के अनुसार परिणाम न मिलने की स्थिति भी बन सकती है। ऐसे में आइए जानते हैं किन राशियों को इस दौरान सावधान रहने की जरूरत होगी।